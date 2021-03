Sport et augmentation de la fréquence cardiaque

L'augmentation du rythme cardiaque permet à l’oxygène de circuler en plus grande quantité et d’approvisionner les muscles.

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il va nous parler d’un paramètre physiologique souvent mesuré lorsque l’on fait du sport : la fréquence cardiaque !

Le rythme cardiaque (ou fréquence cardiaque) est le nombre de battements du cœur par minute. Quand on fait du sport, le rythme cardiaque augmente pour permettre à l’oxygène de circuler en plus grande quantité et d’approvisionner les muscles.

Ce rythme évolue avec l’entrainement : plus vous faites de l’exercice, plus le cœur devient efficace, de sorte que vous augmentez votre durée et intensité d’entraînement. Pour un même effort, le rythme cardiaque est plus faible et les personnes en forme ont une fréquence cardiaque ralentie au repos.

Sur le plan vasculaire l'exercice stimule également la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, conduisant à une baisse de la tension artérielle chez les personnes qui s’entraînent régulièrement. D’où l’intérêt de l’exercice physique régulier pour lutter contra l’hypertension artérielle !

Pour mesurer votre fréquence cardiaque vous pouvez le faire avec un tensiomètre, une montre connectée ou manuellement, en prenant votre pouls au poignet, avec l'index et le majeur. Comptez le nombre de pulsations sur trente secondes, et multipliez ce chiffre par deux pour avoir le nombre de battements par minute. Chaque coeur humain est unique, nous disposons tous d’une fréquence cardiaque propre. Leur valeur au repos varie selon l'âge. Pour indication, voici les valeurs moyennes : Bébé :120 pulsations / minute Enfant :100 pulsations / minute Adolescent : 80 pulsations / minute Adulte : 70 pulsations / minute Personne âgée : 65 pulsations / minute

On espère que grâce à ces quelques conseils, nos auditeurs et lecteurs écouteront mieux battre leur cœur !

