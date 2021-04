Vaccins: il en faut pour tout le monde!

La répartition entre pays riches et pauvres, les enjeux diplomatiques, la défiance qui s’installe, les progrès de la recherche: ce lundi 19 avril, RFI consacre une journée spéciale à toutes les questions qui entourent la vaccination contre le Covid-19, l’espoir plus que jamais face à une pandémie dont le bilan dépasse désormais les 3 millions de morts.

Comment réduire les inégalités vaccinales alors que la production de doses est indispensable à la lutte contre le Covid-19 ? C’est la question que tout le monde se pose et, hasard de l’actualité, ce lundi 19 avril illustrera parfaitement cette équation pour le moment insoluble. Aux États-Unis, c’est le jour à partir duquel tous les adultes doivent être éligibles. La vaccination est en pleine effervescence, disait le président américain Joe Biden au début du mois. Dans le même temps, la République démocratique du Congo ne fera que débuter une campagne qui doit concerner tout le territoire dans un pays où la méfiance voire la défiance contre les vaccins est répandue.

« L’Afrique dans une impasse »

Entre pays riches et pays pauvres, entre les pays qui produisent les vaccins et ceux qui sont obligés de s’en procurer, un fossé se creuse et la communauté internationale s’inquiète. La quasi-totalité des pays africains dépendent des livraisons de vaccins distribués dans le cadre du programme Covax qui vise à fournir un accès équitable à tous les habitants de la planète.

« Nous sommes dans une impasse en tant que continent », prévenait ce jeudi le docteur John Nkengasong, directeur pour l'Afrique des Centres de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Dans le même temps, 170 anciens chefs d'État ou de gouvernement - dont François Hollande, Gordon Brown ou Ellen Johnson Sirleaf- et de prix Nobel comme l'économiste américain Joseph Stiglitz ou la virologue française Françoise Barré-Sinoussi, exhortaient le président américain Joe Biden à soutenir une levée des brevets afin que n'importe quel pays puisse produire les vaccins sans avoir à se préoccuper des questions de propriété intellectuelle.

Guerre d’influences

Par ailleurs, une compétition s’est installée entre les grandes puissances de la planète, le vaccin étant devenu une arme diplomatique de premier ordre. Les États-Unis avaient pris l’avantage avec les découvertes de ses laboratoires Pfizer et Moderna. Mais la Chine (Sinopharm notamment) et la Russie (Sputnik V) ont eu tôt fait de comprendre tout l’intérêt de produire vite et en abondance pour user de leur influence dans les pays où la pénurie n’est pas près de s’estomper. Des formes de nationalisme vaccinal se sont instaurées. Une situation qui a créé une forme de zizanie entre les européens, décontenancés par le scepticisme autour du vaccin britannico-suédois AstraZeneca. Et pourtant, il en faut pour tout le monde !

► Au programme de la journée spéciale de RFI

À 6h20 TU, Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale française sera l’invité de Frédéric Rivière.

À partir de 6h40 TU, Arnaud Pontus et ses invités se pencheront sur deux thèmes: « L’Afrique est-elle la grande oubliée des vaccins ? » et « Le vaccin, une arme diplomatique controversée ». Leur discussion sera alimentée par de nombreux reportages et interventions de correspondants de RFI: au Sénégal, en Afrique du sud, au Maroc, en Chine, en Hongrie et au Chili. Dans la matinale de RFI, bien d’autres illustrations, notamment au vaccinodrome de Baltimore (États-Unis) et à Marbourg (Allemagne), la ville où est fabriqué le vaccin BioNTech.

À partir de 8h10 TU, Juan Gomez dans Appels sur l’Actualité recevra le Dr Edinam Agbenu, point focal de sécurité vaccinale au bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, en appui aux pays d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest. Il répondra à toutes vos questions sur les vaccins contre le Covid 19 : les différences, leur efficacité, les effets secondaires, leur disponibilité.

À partir de 9h10 TU Priorité Santé (Raphaëlle Constant) : comment répondre à la demande mondiale de vaccins ? Alors que l’attention de la communauté internationale est focalisée sur la lutte contre le coronavirus, comment maintenir effective la lutte et la vaccination contre les autres maladies virales ?

Les autres magazines de la journée

À partir de 14h10 TU Autour de la Question (Caroline Lachowsky): quelles recherches pour quels vaccins? Avec Marie-Paule Kieny virologue, vaccinologiste, directrice de recherche Inserm. Bruno Lina (virologue, chercheur au centre international de recherche en Infectiologie de l'INSERM, professeur au CHU de Lyon). Pr Glenda Gray : chercheuse Spécialiste du VIH et Covid 19 en Afrique du sud Présidente du conseil pour la recherche et du comité scientifique covid 19 en Afrique du sud. Yvonne Mburu, immunologiste et fondatrice de Nexakili un réseau panafricain de chercheurs, scientifiques, médecins et entrepreneurs.

À partir de 17h10 TU Décryptage (Clémentine Pawlotsky)

« Vaccin: pourquoi tant de défiances ? » avec l'historien de la médecine Laurent-Henri Vignaud, auteur de "Antivax: la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours" (éditions Vendémiaire)

À partir de 18h10 TU Accents d’Europe (Juliette Rengeval)

Un comparatif France-Allemagne sur l’état de la recherche, leurs financements publics et privés.

