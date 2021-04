Covid-19 : 3 millions de morts dans le monde, la pandémie «en pleine expansion»

Arrivée d'un patient présumé malade du Covid-19 à l'hôpital public HRAN de Brasilia, le 16 avril 2021. AP - Eraldo Peres

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Plus de 3 millions de morts du Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, ce samedi matin 17 avril. C'est déjà bien au-delà de la plupart des épidémies virales des XXe et XXIe siècles, aux exceptions notables de la terrible « grippe espagnole » et du sida.