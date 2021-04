Covid-19: les vaccins en circulation, les principaux attendus en 2021

C’est une course mondiale qui n’est pas près de s’arrêter. Selon l’OMS, plus de 85 vaccins contre le Covid-19 font actuellement l'objet d'essais cliniques sur l'humain à travers le monde. Près de 190 autres en sont au stade du développement préclinique. RFI fait le point sur cette compétition vaccinale et y consacre une journée spéciale lundi 19 avril 2021.

Les premiers de la classe: les vaccins à ARN messager

Ils jouissent de la meilleure réputation scientifique dans la course aux vaccins. L’un a été élaboré par le duo américain et allemand, Pfizer et BioNTech, l’autre par la start-up américaine Moderna. Tous deux utilisent, et c’est une première mondiale dans l’histoire de la vaccination humaine, la technologie de l’ARN messager. Comme l’explique l’Inserm, « la vaccination repose classiquement sur l’administration d’un agent infectieux atténué ou inactivé », mais avec les vaccins à ARN messager, « l’idée est de laisser nos cellules fabriquer elles-mêmes le composant contre lequel notre organisme va apprendre à se défendre.»

Les caractéristiques et les performances de ces deux vaccins sont très proches, avec une efficacité moyenne de 95% contre les cas symptomatiques et les formes graves, et des effets secondaires peu nombreux. D’après de récents essais menés aux États-Unis, ils pourraient aussi empêcher les contaminations. Les deux sérums nécessitent en revanche un maintien à très basse température avant l’inoculation, ce qui entraîne des contraintes logistiques.

D’autres vaccins à ARN messager devraient prochainement arriver sur le marché, comme l’Allemand CureVac qui fait l’objet d’une procédure d’examen de l’Agence européenne des médicaments.

Les plus répandus: les vaccins à vecteur viral

Les vaccins à vecteur viral sont aujourd’hui les plus nombreux sur le marché. Ce type de vaccin utilise un virus inoffensif qui porte le code génétique d’une protéine du SARS-Cov2. Comme le décrit l’OMS, « ce virus sans danger sert donc de "plateforme" ou de "vecteur" pour fournir la protéine qui déclenche une réponse immunitaire. » Le vaccin Oxford-AstraZeneca prend ainsi comme support un adénovirus de chimpanzé, transformé et adapté pour combattre le Covid-19.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca est aujourd’hui le plus largement diffusé dans le monde. Connu sous le nom de Covishield en Inde où il est fabriqué grâce à un transfert de technologie, il est moins cher et plus facile à stocker que les vaccins à ARN. Mais ses effets secondaires, extrêmement rares, inquiètent de nombreux pays. Une centaine de cas de thromboses cérébrales, dont certaines mortelles, ont en effet été rapportées au sein de l’UE et au Royaume-Uni. D’après plusieurs études, l'efficacité de ce vaccin se révèle également bien moindre face au variant sud-africain, ce qui a poussé l’Afrique du Sud à revendre l’intégralité de ses doses à d’autres pays.

Largement distribué dans le monde, le Spoutnik V de l’institut de recherche russe Gamaleïa, est lui le premier vaccin à avoir reçu officiellement une homologation dans le monde, en août 2020. Efficace à 91,6% sur les cas symptomatiques selon des résultats publiés dans la revue The Lancet, il est homologué dans près de 50 pays.

Depuis le 4 mars 2021, il est examiné par l'Agence européenne des médicaments. Trois pays de l'Union européenne, la Hongrie, la Slovaquie et la République Tchèque, l'ont toutefois déjà autorisé unilatéralement. L’Allemagne a également engagé début avril des discussions avec Moscou.

D’autres vaccins à vecteur viral sont aujourd’hui commercialisés: le vaccin américain à dose unique Johnson & Johnson, actuellement suspendu aux États-Unis et en Afrique du Sud. En cause, des cas rarissimes d’événements thrombo-emboliques qui ont poussé l’Agence américaine des médicaments à lancer une enquête. Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson a lui indiqué mi-avril qu’il retardait le déploiement de son vaccin en Europe.

Enfin, dans la galaxie des vaccins à vecteur viral, le vaccin chinois Convidecia du laboratoire Cansino est déployé quasiment uniquement en Chine et les données le concernant sont encore peu nombreuses. Le principale partenaire du laboratoire est l’Armée populaire de libération, acteur essentiel dans la recherche scientifique chinoise.

Les vaccins à virus inactivés

Dans l’histoire de la vaccination, ce sont les vaccins les plus classiques. Ils consistent à administrer une forme atténuée ou inactivée d’un agent infectieux, par la chaleur ou des traitements chimiques, dans l’objectif de déclencher une réaction immunitaire.

Les vaccins des laboratoires chinois Sinopharm et Sinovac (CoronaVac) utilisent cette technologie. Les deux vaccins ont été qualifiés de « sûrs » par des experts de l’OMS, mais sur le terrain leur taux d’efficacité réelle fait l’objet d’interrogations, notamment au Chili, qui administre le Sinovac. Début avril, un haut responsable chinois a reconnu leur faible efficacité relative. Le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a évoqué plusieurs pistes pour renforcer ce niveau de protection, telles que le mélange de vaccins ou l'augmentation des doses.

Autre vaccin à virus inactivé en circulation, mais beaucoup plus confidentiel, l’Indien Covaxin du laboratoire Bharat Biothech.

Des vaccins à sous-unités protéique attendus

C’est une technique déjà utilisée pour de nombreux vaccins, comme l’hépatite B. Ces vaccins n’utilisent que les parties très spécifiques d’un virus ou d’une bactérie que le système immunitaire doit reconnaître pour déclencher une réponse.

Attendu prochainement sur le marché, le sérum de la société américaine Novavax est administrable en deux doses. Ses concepteurs affirment qu'il est efficace à 89,3%. Des demandes d’autorisation en urgence ont été déposées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le vaccin fait également l’objet d’un examen continu par l’Agence européenne des médicaments. Le laboratoire français Sanofi développe lui en ce moment avec le Britannique GSK un premier vaccin avec cette technologie.

Quatre vaccins cubains à sous-unités protéiques sont également en phase d’essais, dont deux en phase 3, la dernière avant l’approbation finale. Ce sont les candidats vaccins Abdala et Soberana 2. Le gouvernement cubain prévoit de lancer sa campagne de vaccination en juin 2021 avec ce qui serait alors le premier vaccin anti-coronavirus conçu et produit en Amérique latine.

Bientôt un vaccin à inhaler?

La Chine a approuvé le début des essais cliniques pour un vaccin à inhaler co-développé par l'entreprise chinoise CanSino Biologics. S’il obtient une homologation, ce serait le premier vaccin contre le Covid-19 à être administré par inhalation. Un type de vaccin qui pourrait être intéressant quand on sait que la muqueuse du nez est la principale porte d’entrée du virus.

