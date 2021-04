La Space Coast en Floride, lieu mythique de la conquête spatiale

J-4 avant le décollage de l'astronaute français Thomas Pesquet. Une deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale qui commence au centre spatial Kennedy, en Floride, lieu mythique de la conquête spatiale où se concentrent la plupart des activités des États-Unis dans le domaine. Son nom : la Space Coast. Découverte.

Avec notre envoyé spécial à Cap Canaveral, Simon Rozé

Les pieds dans l'eau et les avions de la base de l'US Air Force qui volent au-dessus. Au loin, on devine plus qu'on ne voit le centre spatial Kennedy. Bienvenue à Cocoa Beach, en plein cœur de la Space Coast américaine où quelques-unes des plus belles pages de l'histoire spatiale ont été écrites.

« Apollo 11 a été ma première occasion de voir un lancement en vrai, avant je les suivais sur ma télévision en noir et blanc », raconte Bob Damian. À l’époque, il n'habitait pas encore ici, il avait fait la route depuis le Michigan. « On a mis les enfants dans la voiture, ils ont raté l'école, et on était presque arrivés ici. Mais il y avait tellement de bouchons, tellement de monde qu'on a fini à pied. Nous sommes arrivés quelques minutes seulement avant le lancement. La fusée a décollé, et il y a eu un grondement des moteurs et de la foule qui applaudissait. Je ne l'oublierai jamais. »

250 000 personnes pour le lancement de SpaceX

C'est en effet la tradition ici : à chaque lancement, la foule se presse sur les plages pour admirer le spectacle notamment pendant l'âge d'or de la navette spatiale.

« C’était fou à l'époque, se souvient Sean, je n'arrive toujours pas à trouver les mots pour décrire comment c'était. Mais ressentir le lancement, c'était vraiment dingue. »

Malheureusement pour tous les amoureux de l'espace, la fin de la navette en 2011 a entraîné une période de presque 10 ans sans vols habités en Floride, jusqu'à leur retour en mai 2020, avec SpaceX pour le compte de la Nasa. Quelque 250 000 personnes avaient alors fait le déplacement sur les plages de la Space Coast pour profiter du spectacle.

À noter que Thomas Pesquet sera l'invité exceptionnel de RFI et France 24 ce lundi 19 avril, à 20h10 heure de Paris. À 4 jours de son décollage, l'astronaute français nous racontera comment se déroulent ses derniers moments sur terre.

