Thomas Pesquet: «Nous allons réaliser de nombreuses expériences passionnantes»

L'astronaute français Thomas Pesquet interviewé par RFI et France 24, le 19 avril 2021. © RFI France 24

Texte par : RFI Suivre | France 24 | Vidéo par : Frédéric Rivière Suivre 1 mn

Il repart dans les étoiles. L’astronaute français Thomas Pesquet va rejoindre la Station spatiale Internationale pour une mission de six mois, la mission Alpha. Une aventure scientifique et humaine hors norme. À quelques heures du décollage Thomas Pesquet est l’invité exceptionnel de RFI et France 24. Il répond aux questions de Sylvain Rousseau et Frédéric Rivière.