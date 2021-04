Qui sont les coéquipiers de Thomas Pesquet lors de sa seconde mission vers l’ISS?

Le 22 avril à 6h11, heure locale, s’élance depuis Cap Canaveral en Floride la mission Crew-2 de Space X. À bord, quatre astronautes vont rejoindre la Station spatiale internationale pour une durée de six mois. Qui sont-ils ?

De notre envoyé spécial à Cap Canaveral,

Thomas Pesquet. © Nasa/Montage Studio graphique FMM

À 43 ans, l’astronaute français Thomas Pesquet va vivre pour la seconde fois une mission spatiale. Après Soyouz en 2016 pour sa mission Proxima, c’est cette fois le lanceur Falcon 9 et la capsule Dragon de SpaceX qui le mettront en orbite pour la mission Alpha, en référence à Alpha du Centaure, deuxième étoile la plus proche du Soleil, alors que Proxima du Centaure en est la plus proche. Avec ce choix, il perpétue ainsi la tradition française de donner des noms d’étoiles aux missions des astronautes.

Pilote de ligne pour Air France, Thomas Pesquet est choisi en 2009 parmi plus de 8 000 candidats pour intégrer le corps des astronautes de l’Agence spatiale européenne (ESA). Après cinq ans d’entraînement, il est sélectionné par l’agence en 2014 pour sa première mission à bord de l’ISS, qui aura lieu en 2016-2017. Durant ses six mois à bord, il réalise deux sorties dans l’espace et participe à plus d’une centaine d’expériences scientifiques.

Après son retour sur Terre, il rejoint à nouveau le centre des astronautes européens à Cologne en Allemagne, où il travaille sur les projets qui prendront la suite de la Station. Il passe en parallèle son diplôme pour piloter l’A310 parabolique d’Airbus, pour le compte de la société Novespace.

En janvier 2019, il est sélectionné pour sa seconde mission à bord de l’ISS, qui décolle ce 22 avril pour une durée de six mois. À cette occasion, il prendra, à la fin de sa mission, le rôle de commandant de la Station, une première pour un Français, et seulement la quatrième fois pour un européen.

Shane Kimbrough. © Nasa/Montage Studio graphique FMM

Shane Kimbrough va fêter ses 54 ans à bord la Station le 4 juin prochain. L’Américain y effectuera alors sa troisième mission spatiale. Pilote d’hélicoptère pour l’armée américaine, il rejoint la Nasa en 2000 et y intègre le corps des astronautes en 2004. Il vole pour la première fois en 2006 à bord de la navette spatiale Endeavour pour une mission d’agrandissement de la Station spatiale, pour laquelle il effectuera deux sorties extravéhiculaires.

Il séjourne pour de bon dans la Station à partir d’octobre 2016 jusqu’en avril 2017. Il partage alors une bonne partie des six mois à bord avec Thomas Pesquet, en mission au même moment. Les deux hommes réalisent d’ailleurs deux sorties ensemble. Avant sa troisième mission, il a passé 189 jours dans l’espace, réalisé six sorties extravéhiculaires et été commandant de la station spatiale. Il commandera également la capsule Dragon pour la mission Crew-2 de Space X ce 22 avril.

Megan McArthur. © Nasa/Montage Studio graphique FMM

À 49 ans, Megan McArthur va connaître son deuxième séjour dans l’espace, son premier à bord de la Station spatiale internationale. Océanographe, elle rejoint la Nasa en 2000. Elle effectue sa première mission neuf ans plus tard à bord de la navette spatiale Atlantis. D’une durée de 13 jours, il s’agissait de la cinquième et dernière mission de réparation du télescope spatial Hubble.

Megan McArthur est ainsi la dernière personne à avoir été en contact avec l’engin via le bras robotique de la navette. Elle a depuis pris des fonctions d’encadrement au corps des astronautes américains où elle occupe le rôle de chef adjointe du bureau des astronautes, en charge des opérations vers l’ISS. Cette nouvelle mission est donc sa seconde, la première de longue durée à destination de la Station. Elle occupera le rôle de pilote de la capsule Dragon.

Akihiko Hoshide. © Nasa/Montage Studio graphique FMM

Né à Tokyo il y a 52 ans, Akihiko Hoshide va vivre sa troisième mission spatiale. Il rejoint l’agence spatiale japonaise, la JAXA, en 1992. Il y intègre le corps des astronautes en 1999 lors de sa seconde tentative. Il passe ses 13 premiers jours en orbite à bord de la navette Discovery en 2008. Celle-ci a alors pour mission de mettre en place le laboratoire japonais Kibô sur la Station spatiale. Il y passera ensuite 126 jours en 2012 pour sa première mission de longue durée, durant laquelle il participe à trois sorties extravéhiculaires.

Il commande ensuite, en 2014, la 18e mission de la Nasa en environnement extrême (NEEMO). Il s’agit d’un programme destiné à isoler des « aquanautes » en milieu clos pour étudier leur comportement dans un environnement similaire à l’espace. Cela se déroule dans le laboratoire immergé Aquarius, au large de la Floride.

Pour cette troisième mission spatiale, Akihiko Hoshide sera spécialiste de mission dans la capsule Dragon de Space X. Il prendra le commandement de la Station spatiale à son arrivée à bord, devenant alors le deuxième Japonais à occuper cette fonction.

