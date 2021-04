Paludisme: le vaccin RTS,S a montré son efficacité chez les enfants

Campagne de vaccination contre le paludisme à la maternité de l'Ewin Polyclinic à Cape Coast au Ghana, le 30 avril 2019. CRISTINA ALDEHUELA / AFP

C'est le premier vaccin au monde et le seul à être efficace contre le paludisme chez les enfants. Il s'agit du vaccin RTS,S. Et jusqu'à présent environ 650,000 enfants au Malawi, Ghana et Kenya ont pu en bénéficier, grâce à un programme pilote démarré il y a deux ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin a eu des effets positifs et entraîné une baisse de la mortalité. Une efficacité qui redonne de l’espoir aux experts dans la lutte contre le paludisme.