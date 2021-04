Mission Alpha: l'amarrage à l'ISS, une opération délicate

La Station spatiale américaine (ISS) photographiée le 4 octobre 2018. © NASA/Roscosmos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Thomas Pesquet et ses trois collègues astronautes sont en route vers la Station spatiale internationale. Leur vaisseau le Crew Dragon a décollé vendredi 23 avril à la mi-journée et est actuellement en orbite autour de la Terre. Dans la journée de samedi, la capsule doit s'amarrer à la station pour une mission de six mois autour de notre planète.