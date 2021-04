Vaccins anti-Covid-19: la solidarité internationale au ralenti

Les pays riches ont commandé la moitié des doses de vaccins disponibles, alors qu'il n'hébergent que 16% de la population mondiale. AP - Matt Rourke

Texte par : RFI Suivre 3 mn

C'est un anniversaire en demi-teinte pour l'OMS. Un an après son lancement, le dispositif Accélérateur ACT de l'agence, dont fait partie le mécanisme Covax, tourne au ralenti. Il devait permettre aux pays en voie de développement de lutter contre le Covid-19 en leur garantissant un accès aux traitements et aux vaccins. Le bilan est plus que maigre. Et ce malgré l'envoi ce vendredi 23 avril par la France de 100 000 doses de vaccins AstraZeneca en Afrique de l'Ouest.