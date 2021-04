Mutation du virus: plusieurs variants du Covid-19 répertoriés à travers le monde

Comme tous les virus, le virus du Sars-Cov2 ne cesse de muter depuis son apparition, il y a plus d’un an en Chine. Plus contagieux et plus dangereux, plusieurs variants du coronavirus ont ainsi été répertoriés à travers le monde.

Quelques dizaines de milliers de variants du Sars-Cov 2 sont répertoriés un peu partout dans le monde. Mais, il y en an 4 qui inquiètent actuellement les autorités sanitaires de tous les pays car ils sont plus contagieux, plus résistants et plus nombreux. Il s’agit des variants britanniques, sud-africains, brésiliens et du variant indien, apparu plus récemment.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, c’est le variant britannique qui circule le plus et représente près de 40% des tous les variants détectés dans le monde. Il est d’ores et déjà identifié dans au moins 139 pays depuis son apparition en Angleterre en septembre 2020.

Quant au variant sud-africain, 87 pays ont signalé sa présence et le variant brésilien est détecté dans une cinquantaine de pays.

Le denier variant inquiétant est celui identifié récemment en Inde, au Royaume-Unis, aux États-Unis et à Singapour. Selon l’OMS, ce variant indien est aussi déjà présents dans au moins 17 pays européens.

Le séquençage du virus du Covid-19 qui permet de répertorier les variants n’étant pas effectué par tous les pays, il est actuellement difficile de mesurer l’ampleur réelle de la diffusion de ces différents variants dans le monde.

