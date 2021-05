La première mission habitée de SpaceX et sa capsule Dragon a entamé son retour sur Terre

Une capture d'image de la NASA montre les astronautes de SpaceX Crew-1 (de gauche à droite) Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins et Soichi Noguchi photographiés le 27 avril 2021 peu de temps avant leur retour sur Terre.

Quatre astronautes ont quitté la station ISS ce samedi à 17h36, heure de Paris. Un événement presque devenu banal, mais à suivre de près cette fois : il s'agit en effet du premier retour d'une mission via l'entreprise privée SpaceX et sa capsule Dragon.

C'est le retour des amerissages d'une capsule américaine au large de la Floride, un spectacle oublié depuis les missions Apollo. Cette fois, ils ne sont pas trois mais quatre à bord et ne reviennent pas de la Lune, mais de la Station spatiale internationale.

Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi y ont terminé leur mission de six mois et regagnent donc notre planète. Pour cela, ils empruntent le même véhicule qu'à l'aller : la capsule Dragon de Space X. C'est la première fois, hors mission de qualification, que l'engin est utilisé de la sorte.

Le processus reste cependant classique : le désamarrage de la station spatiale a eu lieu cette nuit. Suivent plusieurs manœuvres orbitales avant la rentrée atmosphérique à 28 000 km/h. Un bouclier thermique au bas de la capsule la protège lors de cette phase, la plus périlleuse où la température peut atteindre plus de 2 500 degrés.

Quatre parachutes vont ensuite s'ouvrir pour ralentir l'engin jusqu'à l'amerrissage. La capsule sera alors hissée à bord d'un bateau et les astronautes pourront enfin respirer l'air frais. La capsule devrait toucher l'eau du golfe du Mexique ce dimanche à 8h57 heure de Paris.

Toute cette procédure n'est, on s'en doute, pas de tout repos pour les astronautes. Elle sera en tout cas analysée de très près par la Nasa avant la prochaine. Ce sera dans six mois avec le retour de Thomas Pesquet et ses coéquipiers par les mêmes moyens.

