Covid-19: pourquoi certains symptômes persistent?

Le Covid-19 a encore de nombreuses zones d’ombres. Parmi elles, la question des symptômes persistants : plusieurs mois après l’infection, certains patients continuent d’avoir des signes, comme un essoufflement, des douleurs, une grande fatigue.

De nombreux chercheurs dans le monde planchent sur le sujet des symptômes persistants, pour évaluer l’ampleur du phénomène et ses causes. Une étude menée par des scientifiques français de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) vient d’être publiée dans la revue Clinical microbiology and infection. Selon ces travaux, nombreux sont les patients ayant été hospitalisés à cause du Covid-19 qui ont toujours, six mois après l’infection, au moins un symptôme.

60% des patients ont au moins un symptôme sévère

L’étude a porté sur plus de 1 000 patients atteints d’une forme sévère de Covid-19 l’an dernier, et donc ayant été hospitalisés, pour certains en réanimation. Six mois après, 60% d’entre eux ont au moins un symptôme, et un quart des patients en ont au moins trois.

« Les principaux symptômes, c'est la fatigue, l'essouflement et les douleurs articulaires et musculaires. Et puis on peut également dire que ces symptômes sont invalidants puisque parmi ceux qui avaient une activité professionnelle, il y en a 30% qui n'ont pas réussi à reprendre leur travail six mois après l'hospitalisation pour une maladie à Sars-Cov-2 », explique le professeur Jade Ghosn, l’un des auteurs de l’étude.

Hypothèses

Pour l’heure, les raisons restent obscures et les chercheurs n’ont que des hypothèses : « Il y a l'orage cytokinique, au moment de la maladie, qui peut expliquer, du fait de la réponse immunitaire inflammatoire très importante, potentiellement la persistance de certaines séquelles. Il y a le séjour en réanimation qui peut aussi expliquer la persistance de certaines séquelles. Donc il y a la sévérité de la maladie, il y a le fait d'être en réanimation indépendamment de la maladie et il y a forcément d'autres choses qui nous échappent encore dans le mécanisme à l'origine de la persistance de ces séquelles.

La recherche est active sur le sujet. Elle s’intéresse aussi aux symptômes persistants suite aux formes légères et modérées de Covid-19.

