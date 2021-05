Covid-19: ce qu'il se passe si l’on reçoit des doses de deux vaccins différents

Vaccination à Paris, le 6 mai 2021 (Image illustration). AP - Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est parfois recommandé mais on dispose pourtant de très peu d'informations. Que se passe-t-il si l'on se vaccine avec deux produits différents pour les deux doses ? Si l'on manque de recul pour déterminer l'efficacité de ces cocktails, des premières données apparaissent sur l'innocuité. Une étude parue dans la revue The Lancet montre en revanche que les effets secondaires peuvent être un peu plus costauds que d'habitude .