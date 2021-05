Covid-19: Sanofi publie des résultats positifs pour son candidat-vaccin

Sanofi de retour dans la course au vaccin anti-Covid-19. Le laboratoire français annonce des résultats prometteurs pour son essai de phase 2 mené avec le britannique GSK.

En retard dans la course à la vaccination, le laboratoire français a publié ce lundi des résultats positifs d'un essai clinique sur son principal projet de vaccin contre le Covid-19. La réponse immunitaire chez les adultes est forte à ce stade des essais, et ce parmi toutes les classes d'âge. Les essais de phase 3 devraient donc commencer dans les prochaines semaines au niveau international et le laboratoire dit avoir bon espoir de faire valider son candidat avant la fin de l'année.

Enfin des bonnes nouvelles pour le géant des vaccins humilié par les start-up BioNtech et Moderna qui ont été les précurseurs avec leur vaccin à ARN messager. Le premier groupe pharmaceutique européen, champion mondial des vaccins, a préféré miser sur la technique traditionnelle employée pour le sérum contre la grippe.

2e projet de vaccin à ARN messager pour 2022

Étant donné la pénurie mondiale, ce petit dernier devrait facilement trouver preneur. Sanofi travaille par ailleurs sur un autre vaccin anti-Covid-19 à base d'ARN messager. Il sera disponible en 2022, dans le meilleur des cas.

Récemment entendu par le Sénat, le PDG du groupe s'est âprement défendu, rappelant que l'industriel investit plus que jamais en recherche et développement. Il a évoqué la création dans le sud-est de la France de l'usine de vaccins la plus moderne du monde.

