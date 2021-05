Comment soulager la douleur après une séance de sport ?

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il nous explique comment se débarrasser au mieux des méchantes douleurs que l’on ressent parfois après une séance de sport...

Publicité Lire la suite

Il suffit de pousser un peu sur la séance de sport habituelle ou de vouloir se confronter à plus jeune que soi pour se réveiller les muscles endoloris et pleins de courbatures ! On peut distinguer globalement deux situations : des courbatures légères ou des douleurs plus fortes.

Si les courbatures sont légères, la meilleure solution pour les assouplir et les détendre est de rester en mouvement. Piscine, vélo et marche à pied sont particulièrement recommandés. Ce type d’exercices permet de stimuler le flux sanguin et d’accélérer le processus de guérison tout en nettoyant les débris cellulaires qui se trouvent dans les muscles. L’essentiel est de ne pas forcer : si vous avez trop mal, évitez le sport pendant quelques jours.

Détendre avec la chaleur

Une douche chaude ou, mieux, un bain chaud peut aider à bien soulager la douleur et à détendre les muscles. Sous l’eau, on en profite pour masser doucement les zones courbaturées du bas vers le haut pour favoriser la circulation.

Pour bien récupérer, il est important de boire suffisamment d’eau tout au long de la journée et de privilégier des aliments riches en potassium et en vitamines, comme les bananes, les agrumes, les légumes et les fruits secs.

Et si la douleur est trop forte ?

C’est la seconde situation : si la douleur est trop forte, vous pouvez éventuellement prendre un antalgique pour la calmer comme du paracétamol, par exemple. S’assurer également que ces courbatures ne cachent pas une mauvaise grippe en vérifiant l’absence de fièvre.

Si elle dure plus longtemps que d’habitude, consultez un médecin pour vous assurer que vous n’avez pas une déchirure musculaire ou bien pour qu’il vous prescrive des séances chez un kinésithérapeute.

Certains médicaments peuvent également causer des courbatures, n’oubliez pas de prévenir votre médecin si vous suivez un traitement particulier.

Quand je fais une séance de musculation et que je n’ai pas mal le lendemain, est ce que ma séance n’était pas efficace ? Doit-on obligatoirement avoir mal ?

Non ce n’est pas obligatoire !

En clair, quand vous souffrez le martyr en montant les escaliers un lendemain de session running, cela traduit simplement le fait que vous avez travaillé vos cuisses différemment de vos séances habituelles. Et non que celle-ci ait été particulièrement efficace. Quand les muscles sont sensibles le lendemain, cela signifie même peut-être que les mouvements ont été mal effectués. Les courbatures doivent donc rester occasionnelles afin que le corps ait le temps de cicatriser et de récupérer.

Les courbatures aident à visualiser les parties de notre corps qui manquent d’entraînement. Cela nous incite à varier les exercices et à faire travailler les muscles délaissés, afin de ne plus en avoir.

Adieu donc le fameux dicton : No pain, No gain !

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne