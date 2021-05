Covid-19: le PDG de Moderna plaide pour une troisième dose de vaccin pour les personnes à risque

Dans un entretien au Journal du dimanche, Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, encourage à vacciner avec une troisième dose toutes les personnes à risque dès la fin de l’été. Son vaccin sera accessible hors des centres de vaccination dès la semaine prochaine.

« Il faut vacciner avec une troisième dose toutes les personnes à risque dès la fin de l’été », a déclaré ce dimanche le PDG de Moderna, le Français Stéphane Bancel. Dans cet entretien accordé au JDD, il précise également qu’à partir de la semaine prochaine, le vaccin Moderna sera utilisé en France en dehors des centres de vaccination, par les médecins et les pharmaciens.

C’est un pas de plus vers l’accessibilité des vaccins et « l’immunité de groupe ». Cette troisième dose, déjà évoquée par d’autres laboratoires et pour laquelle des études ont été lancées, est une opportunité pour les individus à risque, selon le professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré.

« Pour la plupart des individus qui ont un système immunitaire compétent, ces deux injections permettent une durée de la protection induite par le vaccin d’environ un an, au moins. Néanmoins, on s’est rendu compte que pour les personnes qui ont un système immunitaire plus fragile, ces patients-là vont avoir une durée de protection liée à la vaccination plus courte », résume-t-il.

De plus, avec les différents variants du Covid-19, qui peuvent être plus ou moins résistants à un vaccin, mieux vaut être prudent, selon lui. « Les variants, et notamment le variant indien, peuvent diminuer l’efficacité de la vaccination chez les personnes les plus fragiles. Là encore une raison supplémentaire pour faire cette troisième injection. »

