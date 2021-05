Covid-19 aux États-Unis: une étude à grande échelle confirme l’efficacité des vaccins

Un cap a été franchi aux États-Unis où la moitié de la population adulte est désormais entièrement vaccinée. Près de 160 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose des trois vaccins autorisés dans le pays. Une étude du gouvernement américain prouve d’ailleurs leur efficacité face au virus. Les cas de contamination post-vaccination sont extrêmement rares.

C’est une part infinitésimale: 0,01% des personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19 ont ensuite été infectées par le virus. L’étude, commandée par le gouvernement américain, porte sur les 101 millions de personnes qui ont été entièrement vaccinées aux États-Unis entre janvier et avril.

En tout, 10 262 contaminations ont été rapportées deux semaines ou plus après l'injection de la deuxième dose de Moderna et Pfizer, ou après l’injection de l’unique dose en ce qui concerne le vaccin Johnson & Johnson.

Parmi elles, 2 725 des personnes contaminées étaient asymptomatiques, 706 ont dû être hospitalisées et 132 sont décédées pour des raisons liées au Covid-19. Selon le rapport des centres américains de lutte et de prévention des maladies, il pourrait y avoir plus de contamination post-vaccins, les asymptomatiques étant très difficiles à diagnostiquer.

Mais pour ce qui est des infections amenant une forme grave de la maladie, cette étude est formelle : les vaccins sont efficaces.

