Covid-19: l'Agence européenne des médicaments autorise le vaccin de Pfizer pour les 12-15 ans

L’Agence européenne des médicaments a autorisé ce vendredi l’injection du Comirnaty, le vaccin anti-Covid de Pfizer/BioNTech, à partir de 12 ans.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Le comité pour les médicaments humains a examiné les effets d’une injection du vaccin Pfizer/BioNTech sur 2 260 enfants de 12 à 15 ans et estime que leur réponse immunitaire est similaire à celle de la tranche 16-25 ans, voire meilleure. Sur les 1 005 enfants qui ont reçu le vaccin, aucun n’a eu le Covid-19 alors que seize de ceux qui avait eu le placebo l’ont eu.

Ce vaccin était déjà autorisé à partir de 16 ans dans l’Union européenne. Les Pays-Bas et l’Allemagne l’autorisent par exemple pour les 16-17 ans dans les groupes à haut risque avec une pathologie présentant le risque d’une forme grave du Covid-19.

Selon ces critères, le Comirnaty de Pfizer/BioNTech a déjà commencé à être administré aux Pays-Bas pour ce groupe d’âge. On sait par ailleurs que l’Allemagne a déjà prévu d’autoriser à compter du 7 juin la vaccination à partir de 12 ans et n’attendait plus que le feu vert de l’Europe.

L’Agence européenne des médicaments rejoint l’opinion des régulateurs américains et japonais qui ont déjà ouvert la vaccination au Comirnaty à partir de 12 ans. Le laboratoire Moderna a d’ores et déjà annoncé son intention de déposer une demande similaire d’autorisation de son vaccin à partir de 12 ans.

► À écouter aussi : Invité France - Covid-19 : « Il faut bloquer la circulation virale avec une immunité collective d'au moins 90 % »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne