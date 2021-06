Covid: le mécanisme Covax va recevoir près de 2,5 milliards de dollars supplémentaires

C'est une annonce qui est presque passée inaperçue mercredi 2 juin, mais qui est importante pour la vaccination mondiale. Le mécanisme Covax de partage de vaccins va recevoir près de 2,5 milliards de dollars supplémentaires. De quoi, normalement, protéger 30% de la population dans les pays pauvres. Normalement, car tout n'est pas réglé pour autant.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Les nouveaux dons enregistrés par Covax tombent au bon moment, alors que le mécanisme s'inquiétait de ne pas voir arriver les 2 milliards de dollars nécessaires pour tenir ses objectifs. L'argent promis par plusieurs pays, notamment le Japon, avec 800 millions de dollars, devrait permettre de sécuriser 1,8 milliard de doses pour les pays les moins avancés d'ici au début 2022. L'Inde, durement frappée par la pandémie, en recevra près de 20% en raison de l'importance de sa population.

► À lire aussi : Covid-19: l’initiative Covax à la recherche de financement pour plus de vaccins

Sauf que cet argent, Covax ne l'a pas encore. Il s'agit de promesses de dons qui doivent se matérialiser. Autre problème : les vaccins. Là non plus, Covax ne les a pas forcément. C'est ce qui explique que le mécanisme cherche autant des bailleurs de fonds que des doses. Mais là, les pays semblent moins enclins à partager leurs stocks. Covax a reçu pour le moment 132 millions de doses de la part des États. C'est un peu plus de 6% de toutes celles administrées jusqu'ici.

► À lire aussi : Moderna promet 500 millions de doses de vaccin au programme Covax

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne