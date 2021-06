Il faut traiter ensemble les crises du climat et de la biodiversité, selon des experts

Une vue aérienne de la forêt amazonienne le «poumon» de la planète Terre. AFP - RAUL ARBOLEDA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

« Réunir la crise de la biodiversité à la crise climatique et à leurs impacts sociaux et sociétaux combinés », c’est l’objectif du rapport de l’IPBES, l’agence scientifique intergouvernementale pour la biodiversité. Cinquante experts de la biodiversité et du climat ont synthétisé les études scientifiques de laboratoires du monde entier. Des changements sans précédents pour le climat et la biodiversité, produits par les activités humaines, menacent la nature et les conditions de la vie partout sur le globe. L’heure est donc à l’action.