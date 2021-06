Découverte en Israël d'une autre espèce du genre Homo

L'arbre généalogique de l'espèce humaine se complexifie un peu plus : une nouvelle espèce du genre Homo a été découverte en Israël, vieille de 130 000 ans. Elle pourrait faire le trait d'union avec les populations de Néandertal vivant en Europe, mais cette hypothèse reste vivement débattue.

Nous sommes il y a 130 000 ans dans la région du Levant. À l'époque, c'est Homo sapiens qui vit ici. Plus au nord, en Europe, c'est une autre espèce qui domine : Néandertal.

Or, des travaux de génétique récents ont montré que les Néandertaliens ont dans leur histoire une contribution venant d'une autre espèce, encore inconnue. C'est peut-être celle-ci qui a été mise à jour en Israël, avec la découverte d'un fossile différent des Homo sapiens qui y vivaient. Il présente en effet certaines caractéristiques plus archaïques et d'autres proches de Néandertal. Pour les auteurs de l'étude Eureka, aucun doute : ils ont découvert la population mère des Néandertaliens européens.

Reste que, comme souvent en paléoanthropologie, les fossiles sont si rares et incomplets que les débats sur leur interprétation sont parfois virulents. L'hypothèse posée par les chercheurs est ainsi contestée. En effet, comment expliquer que cette nouvelle espèce, dont le plus vieux représentant connu à 130 000 ans, peut être à l'origine des populations européennes dont les premières traces en ont 400 000 ?

Quelle que soit l'issue de ces débats d'experts, ces travaux constituent tout de même une belle découverte : ils montrent en effet qu'Homo sapiens a cohabité avec cette nouvelle espèce au Levant, à tel point que les deux ont même partagé entre eux leurs techniques de taille des outils.

