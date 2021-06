Pensez à consommer du Gombo !

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, nous parlons du Gombo.

Comment présenter ce qu’est le Gombo ?

Le Gombo est une plante de la famille des Malvaceae, composée de différentes espèces qui sont, pour une partie, cultivées, tandis que d’autres restent encore aujourd’hui totalement sauvages. La plante se présente sous forme d’un buisson assez grand qui peut atteindre, dans la majorité des espèces, jusqu'à 2m50. Le Gombo est cultivé et utilisé dans l’alimentation humaine depuis l’antiquité en Égypte et en Inde. Du bassin du Nil, il s’est progressivement diffusé à toute l’Afrique, et de l’Inde, il s’est diffusé en Asie. Son expansion s’est poursuivie dès le XIIᵉ siècle avec sa diffusion en Europe. Avec le commerce triangulaire, il sera ensuite introduit, au XVIIᵉ siècle, en Amérique, en Guyane, en Haïti, à la Réunion et dans de nombreux autres territoires.

Ce sont principalement les fruits du Gombo qui sont utilisés pour l’alimentation même si les feuilles sont aussi consommées dans certains pays. Ces fruits présentent une forme conique allongée avec une extrémité pointue et mesurent entre 4 et 15 cm de long. À l’intérieur du fruit, il y a des cavités, en général pentagonale ou hexagonale, qui contiennent des petites graines molles qui sont, elles aussi, comestibles. Aujourd’hui, en plus de son rôle dans l’alimentation humaine, le Gombo est aussi utilisé dans la production de différents produits cosmétiques.

Quelles sont les caractéristiques nutritionnelles du Gombo ?

Le fruit, qui est la partie de la plante qui est la plus consommée, possède une valeur nutritionnelle très intéressante. En premier lieu, ce légume a un apport calorique relativement faible qui se situe autour de 30 à 35 Kcal pour 100 g s’il est cru ou bouilli. Le Gombo est un fruit qui contient peu de glucides, c’est-à-dire de sucres, peu de protéines, et peu de lipides, c'est-à-dire de graisses. Par contre, il contient une quantité très intéressante de fibres avec un peu plus de 3 g pour 100 g. Il est aussi une source très intéressante de vitamines et de minéraux. Il apporte de la vitamine B, en particulier les vitamines B2, B3, B6 et B9, mais aussi de la vitamine A, de la vitamine C et de la vitamine K. Il apporte aussi des minéraux comme le fer, le calcium, le magnésium, le cuivre et le potassium. Enfin, il contient une quantité très intéressante d’un antioxydant de la famille des flavonoïdes appelé la Quercétine.

La feuille du Gombo, qui est consommée dans différentes régions du monde, présente, comme le fruit, un apport en énergie faible et un apport en fibre, en vitamines et en micronutriments très intéressant.

Quels sont les bénéfices et les risques pour la santé de la consommation de Gombo ?

En premier lieu, l’apport nutritionnel riche et varié en fibres, en vitamines et en minéraux du Gombo en fait un aliment possédant une forte valeur ajoutée pour assurer une alimentation équilibrée et diversifiée, qui est centrale pour un bon fonctionnement de notre organisme et notre santé. Ensuite, il apporte une quantité importante de fibres dont une gomme mucilagineuse qui gonfle au contact de l'eau et qui donne cette texture visqueuse au Gombo. Ces fibres, grâce à leur pouvoir de rétention d'eau, vont permettre de réguler et d’améliorer le transit intestinal tout en apportant une sensation de satiété, c’est-à-dire un effet coupe-faim. Elles vont aussi jouer un rôle positif sur le métabolisme des graisses dans notre organisme.

Enfin, le Gombo apporte une quantité importante de quercétine, qui va permettre de protéger nos cellules contre l’effet des radicaux libres et ainsi prévenir de nombreuses maladies comme certaines formes de cancer, les troubles cardiovasculaires ou encore certaines infections.

Il n’y a pas d’études qui mettent en évidence un effet négatif de la consommation de Gombo. Cependant, il faut faire attention, le Gombo n’est pas un médicament contre le diabète ni contre l’hypercholestérolémie, comme on peut le lire sur de nombreux sites internet.

En fonction de toutes ces données, comment nous conseillez-vous de consommer le Gombo ?

Les fruits du Gombo peuvent être consommés crus. Ils peuvent aussi être consommés cuits sautés à poêle ou bouillis en sauce. Les feuilles peuvent être utilisées pour préparer une sauce verte qui pourra accompagner une base céréalière comme du riz ou du Mil par exemple. Il est donc possible dans la même semaine de multiplier son utilisation pour profiter pleinement de ces bienfaits. Il peut être consommé le midi en sauce, en alternant la sauce issue du fruit et celle issue des feuilles. Le soir, il peut être consommé cru en salade en l’ajoutant à une salade verte et des tomates. Pour les personnes qui vivent dans une zone géographique présentant une diversité alimentaire faible, une consommation très régulière de Gombo permettra d’apporter une très bonne source complémentaire de fibres, de vitamines et de micronutriments.

