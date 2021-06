De récentes découvertes d'os de bébés dinosaures prouvent qu'ils vivaient bien près du pôle Nord

Des os et dents de bébés dinosaures trouvés dans le nord de l'Alaska comparés à une pièce d'un centime de dollars US.

Selon des récentes recherches scientifiques, nous maintenant aurions la preuve que sept espèces de dinosaures vivaient en Arctique, proche du pôle Nord. De quoi revoir notre copie sur l’apparence et le fonctionnement interne de ces animaux préhistoriques.

On les imagine avec une peau de reptile sous des latitudes tropicales. Mais certains dinosaures auraient aussi vécu en Arctique, le corps recouvert de plumes. Cette semaine, la revue scientifique Current Biology fait état de plus de dix ans de fouilles.

Ossements et dentition

Les chercheurs ont retrouvé des ossements et morceaux de dentition de bébés. Cela indique que les dinosaures non seulement traversaient ces espaces, mais vivaient aussi sur place en s'y reproduisant.

Il faut imaginer l’Arctique avec des températures légèrement plus clémentes, 6 °C en moyenne sur l’année à l’époque du Crétacé supérieur (soit il y a entre 100 et 66 millions d'années). Ces zones polaires étaient recouvertes de sapins et de fougères.

Point d'évolution

Mais les hivers enneigés étaient tout de même rudes et la survie des dinosaures sous ces températures laisse penser aux scientifiques que ces animaux préhistoriques avaient le sang chaud et étaient donc capables de réguler leur température corporelle. Les dinosaures représenteraient alors un point d'évolution entre les reptiles et les oiseaux.

