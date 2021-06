Pourquoi ressent-on des courbatures après le sport?

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il nous parle des courbatures.

Publicité Lire la suite

Elles inquiètent parfois après une séance de sport ou un effort inhabituel. Mais d’abord d’où viennent elles ?

Les courbatures apparaissent un ou deux jours après un effort musculaire intense et inhabituel :

Après des efforts inhabituels, que ce soit : dans l'intensité : vous commencez du fractionné en course à pied ou dans la gestuelle : vous reprenez le squash et sollicitez beaucoup les fessiers.



Ce qui veut dire que vous pouvez très bien avoir des courbatures sur un muscle que vous sollicitez régulièrement. Simplement, comme vous lui demandez une autre forme de travail ou de contraction, il n'y est pas encore adapté et voilà, les courbatures sont là...

Elles signifient simplement que ces muscles sont en train de s’adapter, elles ne sont pas dangereuses et touchent tout le monde, du débutant au grand sportif.

Les courbatures correspondent à des micro-lésions musculaires et s’estompent au bout de quelques jours, elles peuvent durer jusqu'à 72 h.

Cette étape est nécessaire pour renforcer le muscle : la réparation de ces déchirures aide à construire de nouveaux tissus musculaires. La meilleure solution pour ne pas souffrir consiste à prévenir les courbatures en débutant doucement et en augmentant l’intensité au fur et à mesure.

Est ce obligatoire d’avoir des courbatures après le sport ?

Non, ce n’est pas obligatoire !

La façon de pratiquer une activité sportive est, elle aussi, déterminante. Évidemment, si vous débutez ou reprenez le sport après une longue interruption, il est préférable de commencer doucement. Augmentez le rythme au fil des séances pour limiter les courbatures. Et si vous restez dans votre zone de confort, celle où le sport ne fait pas mal et où vous êtes à l'aise, vous n'aurez pas de courbatures, car votre corps est habitué à l'effort que vous lui demandez. Et c'est très bien aussi, la séance de sport reste bénéfique.

Pas de secret : le premier facteur qui limite l’apparition des courbatures, c’est l’entraînement. Plus les muscles sont habitués à fournir un effort, plus ils seront résistants aux courbatures. C’est un bon indicateur indirect de votre état de forme : si vous ressentez des courbatures après chaque entraînement, c’est que votre corps n’a pas encore assimilé la particularité du geste ou que ces entraînements sont trop espacés les uns des autres.

S’échauffer, c’est préparer son corps à répondre à un effort qui va solliciter ligaments, muscles, tendons, système nerveux et système cardio-vasculaire. Et c'est une composante essentielle d'une séance de sport ! L'échauffement permet de limiter les blessures en évitant de solliciter brutalement l'organisme « à froid ». En revanche, il n'est pas prouvé qu'il empêche les courbatures : le muscle présentera tout de même des micro-lésions, responsables des courbatures, s'il est inhabituellement sollicité, qu'il soit chaud ou froid...

Quand elles apparaissent, comment faire passer les courbatures ?

Pour apaiser ses muscles après le sport, reposez-vous. Vous pouvez continuer à pratiquer votre sport préféré, mais mettez au repos la zone concernée.

Exemple : vous avez forcé sur les cuisses, travaillez les bras, ou alors, nous vous conseillons de pratiquer une activité cardio-vasculaire peu intense qui va améliorer la phase de récupération.

Globalement, après un effort intense ou inhabituel, il est conseillé de privilégier les sources de froid aux sources de chaleur. Un bain chaud va en fait dilater les vaisseaux et amplifier les phénomènes inflammatoires. À l’inverse, certains sportifs de haut-niveau optent pour la cryothérapie qui permettrait de récupérer plus vite. Rassurez-vous, vous n’aurez pas à vous infliger ces immersions dans une eau entre 2 et 10 °C ! Diriger le jet froid du pommeau de la douche sur vos jambes permet déjà de tirer des bénéfices en termes de récupération.

Les étirements après un effort physique : Ils permettent de diminuer la sensibilité des récepteurs à la douleur, alors que les micro-dommages musculaires sont toujours présents. On ressent moins la douleur !

Si nous effectuons une nouvelle séance avec ses micro-dommages, nous risquons de les transformer en macro-dommages. Les courbatures sont un signal important à ne pas négliger. Mais il est tout de même possible de faire une séance de sport, si cela est fait de manière raisonnable et non explosive.

Les étirements : oui, à condition de ne pas s’entrainer fort le lendemain.

Après un entraînement, pensez à bien hydrater votre corps pour le régénérer. Buvez régulièrement en petites quantités plutôt que beaucoup d’un seul coup. Évitez aussi les boissons sucrées. Ajoutez à cela une alimentation variée et équilibrée, plus riche en potassium et sels minéraux (fruits secs, oléagineux, céréales, poissons et viandes maigres…), en sodium et en vitamines après l’effort.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne