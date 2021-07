Covid-19: Covax va recevoir 110 millions de doses des deux vaccins chinois

Covax va recevoir immédiatement 110 millions de doses des vaccins anti-Covid-19 des sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm pour permettre au système de distribution international de faire face à une pénurie de doses en pleine résurgence de la pandémie. C’est ce qu’a indiqué lundi 12 juillet, l'Alliance du vaccin (Gavi).

Publicité Lire la suite

L'accord conclu entre Gavi et les deux groupes pharmaceutiques chinois inclut des options pour l'achat de doses supplémentaires dans les mois à venir, précise un communiqué de Gavi, l’un des membre fondateurs du système Covax avec l'OMS, notamment. « Grâce à cet accord, et parce que ces vaccins ont déjà reçu l'homologation d'urgence de l'OMS, nous pouvons commencer à fournir des doses aux pays immédiatement », s'est réjoui Seth Berkley, qui dirige l'Alliance du vaccin.

►À lire aussi : Covid-19: l'OMS demande aux laboratoires de partager 50% de leurs vaccins avec Covax

L'accord annoncé lundi prévoit l'achat de 60 millions de doses sur la période de juillet à fin octobre à Sinopharm et 50 millions de doses sur la période de juillet à fin septembre à Sinovac. Au total quelque 170 millions de doses Sinopharm pourraient potentiellement être acquises d'ici la fin du premier semestre 2022, en fonction des besoins. Dans le cas de Sinovac, le nombre total de doses achetées pourrait atteindre 380 millions d'ici la fin juin 2022.

Ces doses seront mises à disposition aussi bien des participants de Covax qui payent pour les vaccins que de ceux qui bénéficient du don des doses, financées par des donateurs.

Inégalité vaccinale « obscène »

Au 12 juillet, le système Covax, qui devait garantir un accès équitable aux pays riches comme aux pays défavorisés aux vaccins anti-Covid-19, avait distribué plus de 102 millions de doses de vaccins dans 135 pays. C'est beaucoup moins que ses objectifs affichés en début d'année. Mais depuis, l'Inde a bloqué les exportations des doses de vaccin AstraZeneca destinées à Covax et les pays riches se sont rués sur les sérums les plus efficaces aggravant l'inégalité vaccinale, au point d'être dénoncée comme « obscène » par le patron de l'OMS.

Covax prévoit de distribuer 2 milliards de doses d'ici le début 2022 dont 1,8 milliard pour les 92 pays les plus pauvres qui bénéficient du mécanisme de dons. Quand l'UE et les États-Unis visent d'immuniser l'essentiel de leur population, y compris les enfants à partir de 12 ans, le continent africain par exemple n'a réussi à vacciner qu'autour d'1% seulement de sa population.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne