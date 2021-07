Vaccination obligatoire: plusieurs pays ont déjà passé le cap pour certaines populations

L'obligation vaccinale pour les soignants fait débat en France. Dans le monde, plusieurs pays ont déjà passé le cap de la vaccination obligatoire pour certaines catégories de population, avec souvent des sanctions pour les récalcitrants. Tour d'horizon.

Parmi nos voisins européens, un seul pays impose la vaccination pour les soignants : l'Italie. Depuis un mois et demi, un décret-loi oblige les médecins et personnels de santé à se faire vacciner contre le Covid-19 sous peine de ne plus pouvoir exercer au contact des malades. Mais la mesure a été attaquée en justice par 300 soignants et une audience est prévue dans quelques jours.

Le Royaume-Uni, lui, veut rendre obligatoire la vaccination pour le personnel des maisons de retraite, mais la mesure doit encore être approuvée par le Parlement.

Des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement

De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, la ville de San Francisco va demander à ses 35 000 employés de se faire vacciner sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement. Mais attention, cette mesure ne devrait prendre effet que lorsque les vaccins auront été totalement approuvés par l'agence américaine du médicament.

Enfin, seuls trois pays dans le monde imposent la vaccination pour tous les adultes, sans contre-indication médicale. Il s'agit du Tadjikistan, du Turkménistan et du Vatican. Le plus petit État du monde a d'ailleurs fait savoir que les sanctions pourront aller jusqu'au licenciement pour les récalcitrants.

