Quel est l'impact de l'activité sportive sur la libido?

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il nous parle du lien entre sport et libido.

Publicité Lire la suite

L'exercice physique est-il le meilleur allié de la libido ?

Certaines auditrices et auditeurs l’auront peut-être remarqué : lorsque vous vous êtes lancé(e) dans le sport, votre libido est montée en flèche ! La pratique du sport en général augmente la température corporelle et la production de certaines hormones, ce qui influence positivement le désir sexuel. Le sport entraîne un savant jeu d'hormones, bénéfique au désir :

Dès 30 à 40 minutes d'effort , notre organisme sécrète des endorphines, appelées également hormones du plaisir. Ces endorphines améliorent la libido et permettent de lutter contre le stress, l'une des premières causes de la baisse de l'activité sexuelle.

Chez l’homme comme chez la femme, la testostérone est l’hormone du désir, et pour augmenter sa testostérone, rien de tel que l’exercice physique ou une bonne séance de musculation !

Mais les hormones n’expliquent pas tout...

Le sport modifie progressivement la silhouette et renforce l’estime de soi. Le corps du sportif devient plus musclé, plus ferme, les formes se dessinent et deviennent plus sensuelles : rien de tel pour raviver le désir !

Faire du sport régulièrement permet de mieux connaître son corps, de découvrir de nouvelles sensations. On prend conscience de son corps quand on fait des choses avec et on peut obtenir aussi une meilleure qualité du rapport sexuel ! Le sport rend plus endurant et plus performant sous la couette… La musculature n’est pas ici la seule responsable : l’activité physique stimule aussi la circulation sanguine, assurant une meilleure irrigation de tous les organes, y compris les organes sexuels.

On se sent mieux dans son corps et dans sa tête, et plus désirable avec une meilleure estime de soi. Cette évidence est également vraie pour le conjoint. Et puis si l'envie de faire du sport à deux se présente, mieux vaut ne pas hésiter très longtemps. D'une part, les deux partenaires bénéficient des effets sur leur désir, et d'autre part la complicité ne s'en trouve que renforcée.

Pour autant, il est conseillé de ne pas faire de sport en excès !

Si le sport se révèle particulièrement bénéfique au lit, gare aux excès, qui risquent inversement de vous épuiser. Donc pas de surentrainement, mais un programme bien construit et progressif !

Chez la femme : Un entrainement intensif régulier, en particulier dans la course à pied ou les sports d’endurance, peut engendrer une maigreur et des troubles du cycle menstruel qui se traduisent par une absence de règles. Or, ces perturbations hormonales ont des conséquences très importantes sur la sécrétion d'endorphine et de prolactine, des hormones importantes de la libido féminine.

Chez l’homme : L'excès d'activité physique joue sur la testostérone, associée à une baisse de libido, en particulier chez les sportifs de haut niveau. Les entraînements intensifs ou longs, qui demandent aux muscles de consommer toute la testostérone présente dans le corps. Chez les hommes, on s'est aperçu qu'il y avait des troubles de l'érection parmi les marathoniens. En s'entraînant énormément, leur taux de testostérone chute.

Moralité : Mieux vaut choisir pour partenaire une personne sportive du dimanche que de haut niveau !

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne