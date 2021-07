Espace: l'intérieur de Mars se dévoile grâce à un sismomètre français

La mission Insight de la Nasa s'est posée à la surface de Mars fin 2018 avec à bord, un sismomètre français, l'instrument principal et le premier sismomètre interplanétaire. Ses données lui valent la Une de la prestigieuse revue Science cette semaine. Elles permettent de mieux comprendre de quoi est composée la planète rouge.

Écouter battre le cœur de Mars, c'est le but de la mission. Pour y parvenir, un sismomètre a été envoyé à la surface de la planète rouge. Après plus de deux ans de surveillance sismique martienne, vient maintenant le temps des premiers enseignements.

Philippe Lognonné de l'université de Paris en est l'investigateur principal. « On a des séismes de magnitude 3,5 à 3,7 qui sont tout autour d’une zone qu’on appelle Cerberus Fossae (Les Fosses de Cerbères), raconte le chercheur. On sait que dans cette région, il y a 10 millions d’années, il y a eu du volcanisme. Sûrement à cet endroit, Mars s’est refroidie parce que du magma est sorti à la surface. Et aujourd’hui, on voit un petit peu ce refroidissement qui continue à cause de cette activité passée. »

Un noyau plus léger que prévu

Un travail compliqué par les conditions très rudes de Mars, mais également son manque d'activité, 100 fois moins que la Terre. L'analyse des ondes sismiques a tout de même permis de mieux comprendre à quoi ressemble le noyau de la planète rouge.

Raphael Garcia est ingénieur à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE-Supaero). Il explique ce qui a surpris les chercheurs lors de l'analyse des données : « C’est la première fois qu’on a une image de la structure interne d’une planète voisine de la Terre. Et donc, le fait qu’on connaisse le rayon du noyau permet d’estimer sa densité globale, c’est-à-dire en gros, son poids global. La grosse surprise pour un gros noyau, c’est que du coup, le noyau doit être léger, beaucoup plus léger que ce qu’on pensait. Et cela est vraiment une grosse surprise. »

Le noyau de Mars plus léger qu'escompté. Cela explique en partie la différence d'évolution entre la planète rouge et la Terre. Mais il reste désormais à savoir pourquoi le noyau martien est tel qu'il est.

