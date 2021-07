Incendies géants en Californie: «Ce phénomène génère ses vents propres qui alimentent le feu»

En Californie, depuis la mi-juillet, le Dixie Fire a ravagé une superficie de forêt similaire à la taille de Chicago. Trois questions à Jean-Baptiste Filippi, chercheur au CNRS et coordinateur du programme Fire Caster pour la prévision des incendies de forêt.

Publicité Lire la suite

L'incendie est si puissant qu'il génère même des nuages appelés « pyrocumulus » responsables d'un microclimat, qui auto-alimente le feu et rend la tâche encore plus difficile pour les pompiers.

RFI : Comment un feu peut-il créer son propre climat ?

Jean-Baptiste Filippi : D'abord, il vaut mieux parler de système météorologique que de climat, car le climat s'installe sur plusieurs années. Dans le cas de ces incendies géants, c'est la chaleur du feu – et non pas celle du soleil – qui amorce la pompe et va créer d'énormes orages. Sous l'effet des flammes, l'air chaud s'élève, fait se condenser la vapeur d'eau contenue dans l'air jusqu'à former des nuages similaires aux cumulonimbus orageux, à très haute altitude. Des nuages qui contiennent énormément d'énergie, donc de chaleur. Une colonne convective se met alors en place au-dessus de l'incendie, aspirant l'air venu du sol.

Quels sont les effets de ces pyrocumulus ?

Comme lors d'un orage, des vents violents ascendants et descendants se mettent en place. Lorsque cela a lieu au-dessus d'un incendie, ces vents attisent la combustion et influencent donc la vitesse et la direction du feu de forêt. Ce phénomène météorologique créé par la puissance de l'incendie va donc lui permettre de se déplacer plus vite, et de prendre de l'ampleur. Par ailleurs, l'orage va également générer de la foudre capable de déclencher de nouveaux feux à plusieurs kilomètres du foyer principal. Il va aussi générer de la pluie, mais qui tombera elle aussi à plusieurs kilomètres, et donc, malheureusement, pas sur l'incendie.

En quoi ce phénomène rend le travail des pompiers plus compliqué ?

Ce phénomène génère, on l'a dit, ses vents propres qui alimentent le feu. Il est donc très compliqué pour les pompiers de se baser sur les logiciels de prévisions météorologiques pour calculer la direction dans laquelle le vent va pousser l'incendie. Les logiciels actuels ne tiennent en effet pas compte des phénomènes ultra-locaux. Ces phénomènes météorologiques dus aux incendies peuvent donc modifier rapidement la direction du feu, sans que les pompiers ne puissent l'anticiper et donc se prépositionner en amont.

► À lire aussi : Entretien/Climat: pourquoi les vagues de chaleur se multiplient et pourquoi il faut agir tout de suite

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne