Réchauffement climatique: 195 pays se penchent sur le dernier rapport du Giec

Des habitants chevauchant un bateau devant une maison endommagée et touchée par les inondations près du lac Poyang en raison de pluies torrentielles dans la ville de Shangrao, en Chine, le 15 juillet 2020.

Alors que les catastrophes s'enchaînent à un rythme soutenu depuis plusieurs mois, remettant ainsi le réchauffement climatique au cœur des débats, le Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) a soumis à 195 pays son rapport pour de dernières négociations avant sa publication le 9 août.

Inondations record, intempéries exceptionnelles, vagues de chaleur, incendie… Alors que les phénomènes climatiques ravagent le monde depuis le début de l’été, le dernier rapport du Giec est dans la dernière ligne droite avant sa publication. Très attendu, ce rapport simplifié, de quelques dizaines de pages, doit être négocié puis approuvé au mot et à la virgule.

Concrètement, pendant 15 jours, à huis-clos et en virtuel, les représentants de 195 pays vont plancher sur les principaux aspects de ce pré-rapport et notamment sur ces prévisions climatiques : hausse de la température mondiale dans les prochaines décennies, montée du niveau des eaux ou encore fréquence des cataclysmes.

Et l'enjeu de ces discussions est de taille, car c'est en grande partie sur ce sixième rapport du Giec que les décisions en matière de lutte contre le dérèglement climatique seront prises lors de la COP26, prévue en novembre prochain à Glasgow, en Écosse.

Autrement dit, plus les 195 pays se seront mis d'accord en amont sur les risques qui menacent la planète, plus les efforts consentis devraient être importants. C'est en tout cas l'objectif de ce genre de tractations, quelques jours avant la publication du rapport du Giec, qui s’annonce d’ores et déjà alarmant.

« Nous sommes sur le chemin opposé » d’un respect de l’accord de Paris

« Depuis des années, nous avions prévenu que c'était possible, que tout ça allait arriver », a insisté la responsable climat de l'ONU, Patricia Espinosa, lors de la cérémonie d'ouverture lundi. « La réalité est que nous ne sommes pas en bonne voie pour respecter l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à +1,5°C d'ici la fin du siècle. En fait nous sommes sur le chemin opposé, nous nous dirigeons vers plus de +3°C. Nous devons changer de direction de façon urgente avant qu'il ne soit trop tard », a-t-elle martelé.

Pour espérer atteindre l’objectif de l’accord de Paris, l’ONU estime qu’une réduction des émissions de 7,6% en moyenne est nécessaire entre 2020 et 2030. Sauf que vu la faible part consacrée aux énergies propres dans les plans de relance post-Covid-19 des pays, l'Agence internationale de l'énergie craint des records d’émissions d’ici 2023.

