Jour du dépassement : à partir de ce 29 juillet, l’humanité vit à crédit

Ce jeudi 29 juillet 2021 est le jour du dépassement de la Terre. Selon le calcul annuel de l'ONG Global Footprint Network, l’humanité est arrivée à bout des ressources que la Terre est capable de renouveler pour une année. Un jour symbolique.

À partir d’aujourd’hui donc, l’humanité vit à crédit. Chaque année le calcul est réalisé par l’ONG Global Footprint Network à partir de données mondiales et le résultat est frappant : pour vivre comme nous le faisons et répondre aux besoins des hommes en ressources écologiques, nous aurions besoin non pas d’une mais bien de 1,7 planète.

Symbole de la surconsommation, ce jour du dépassement de la Terre ne cesse d’avancer avec les ans. Si l’année 2020 nous avait accordé un répit de trois semaines grâce à l’arrêt des activités lors des confinements, avec la reprise économique, nous sommes revenus en 2021 au même stade qu’en 2019.

« Ces données montrent clairement que les plans de relance de l'ère post-Covid 19 ne peuvent réussir à long terme que s'ils s'appuient sur la régénération et la gestion raisonnée des ressources écologiques », estime Laurel Hanscom, PDG de Global Footprint Network.

Un rappel de l'urgence climatique

Plus frappant encore, en 1970 le jour du dépassement de la Terre arrivait le 30 décembre. En clair, en 50 ans, nous avons perdu l’équivalent de cinq mois. Et cinq mois c’est long, surtout quand on vit dans le rouge, c'est à dire sur des ressources techniquement inexistantes.

« Si nous avions besoin d’un rappel de l’urgence climatique et écologique, le Jour du dépassement de la Terre s’en charge », a indiqué Susan Aitken, responsable politique à Glasgow, ville qui accueillera la COP26 sur le climat en novembre prochain.

