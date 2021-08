Kik le mammouth: trajectoire d’un pachyderme

L’histoire et la trajectoire de Kik, un mammouth mort il y a 17 000 ans, font la Une de l’éminente revue scientifique Sciences. Une équipe de chercheurs a réussi à retracer les pérégrinations de ce pachyderme grâce à l’autopsie de ses défenses.

Publicité Lire la suite

En 28 années de vie, l’immense mammifère aurait parcouru 70 000 kilomètres, soit l’équivalent de deux fois le tour de la Terre. Pour en arriver à cette conclusion, une première dans le monde scientifique, une équipe de chercheurs a analysé l’ADN ainsi que les sédiments présents dans les défenses de cet animal, mort en Alaska il y a 17 000 ans et retrouvé il y a de cela dix ans près de la rivière Kikiakrorak, dans l’extrême nord-ouest de la région.

Après avoir prélevé plus de 340 000 échantillons, les chercheurs se sont intéressés aux isotopes (notamment du strontium et de l’oxygène) présents dans les parties minérales comme les dents ou les défenses. C’est là que l’environnement écologique laisse des traces, de la même façon que la géologie des sols et les couches sédimenteuses peuvent informer sur l’environnement climatique à une époque donnée. En fait, les isotopes sont des éléments chimiques qui se retrouvent dans les plantes et finalement dans l’estomac des animaux qui les ingèrent. Ils finissent par être stockés dans les défenses.

Grâce à cette technique, les scientifiques ont pu comparer la présence des isotopes dans la défense de Kik avec ceux retrouvés dans des dents de rongeurs non migrateurs de différentes régions d’Alaska. Ils ont pu en déduire les déplacements de l’animal toute sa vie durant. Clément Bataille, principal co-auteur de l’étude, et professeur à l’université d’Ottawa, explique à nos confrères de France Info : « C’est la première fois qu'on sait quelque chose sur leur mobilité. Pour retracer le parcours qu’a effectué ce mammouth, on a utilisé ses défenses, qui sont un tissu qui grandit de manière continue, et donc ça enregistre des signatures chimiques qui sont dans le paysage, soit dans l'eau, soit dans les roches. Et donc, cela peut nous permettre ensuite, avec des cartes, de retracer où le mammouth se déplace. »

An international study takes unprecedented peek into life of 17,000-year-old mammoth. @cbataill of @uOttawaScience co-leads study with @uafairbanks and leads modeling effort retracing lifetime of prehistoric animal. 🦣 https://t.co/U3Hyz3dE5E pic.twitter.com/FFtVzziDpj — uOttawa (@uOttawa) August 12, 2021

Comment Kik est-il mort ?, se demande les chercheurs

Et quelle surprise ! Malgré sa taille immense (plus de trois mètres de haut) et son volume (environ six tonnes), Kik a effectué des déplacements incroyables surtout une fois atteint son âge adulte, soit vers 15 ans. Pour le journal Le Monde, le même professeur détaille : « Il peut parcourir 700 kilomètres d’un coup, ce qui est surprenant pour un animal aussi énorme. » Pourquoi d’aussi longs voyages ? Les chercheurs se sont posé la question sans être sûrs de la réponse. Deux hypothèses prévalent. Soit Kik avait besoin de se déplacer loin pour se nourrir, soit, à la façon des éléphants mâles, il errait de troupeau en troupeau. Les données recueillies avec Kik pourraient indiquer un comportement similaire chez l’éléphant et le mammouth.

Ces scientifiques ont ainsi pu retracer les pérégrinations de Kik, de son enfance à sa mort prématurée. Un mammouth pouvait vivre jusqu’à 60 ans, mais celui-ci est mort à 28 ans. Il s’est aventuré un été dans l’extrême nord-ouest de l’Alaska et n’en est vraisemblablement jamais parti, puisque c’est là que ses ossements ont été retrouvés. Certainement piégé par un hiver terriblement froid, l’animal est mort de n’avoir pu se nourrir et survivre dans des conditions climatiques extrêmes. Une hypothèse intéressante selon les chercheurs, pour qui le changement climatique et l’activité humaine auraient joué un rôle dans la disparition des mammouths. Avec le réchauffement général des températures, les paysages se sont transformés, passant de grandes steppes à des forêts denses. Cela a pu rétrécir la zone d’habitat de ces mammifères.

Dans les colonnes du Courrier international, les chercheurs concluent : « Pour les espèces de la mégafaune, comme le mammouth, conserver un tel degré de mobilité s’est sans doute avéré de plus en plus difficile à mesure que la fin de l’ère glaciaire approchait et que l’environnement se transformait dans les hautes latitudes. »

Chemical analysis of an ice age woolly mammoth’s tusk reveals the huge distances it travelled during its lifetime more than 17,000 years ago. https://t.co/b830xVhto3 — nature (@Nature) August 12, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne