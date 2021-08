Espace: Blue Origin, la société de Jeff Bezos, poursuit encore la Nasa en justice

Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, a annoncé lundi 16 août avoir porté plainte devant un tribunal fédéral contre la Nasa, l'agence spatiale américaine. Le fondateur d'Amazon est catégorique : la décision de la Nasa d'attribuer à SpaceX le projet de construction du prochain système d'alunissage habité est inéquitable et manque de partialité.

Blue Origin avait déjà porté plainte en avril dernier pour le même motif devant l'organisme du Congrès chargé du contrôle des comptes publics et contre la Nasa. Cette plainte avait été rejetée, la justice ayant estimé que l'agence spatiale américaine n'avait pas enfreint la réglementation en vigueur pour désigner le vainqueur de ce contrat : SpaceX, la société concurrente d'Elon Musk. C'est elle qui va construire le module lunaire habité avec, à la clé, un contrat de 2,9 milliards de dollars et le privilège de participer à l'une des missions spatiales les plus importante des deux ou trois prochaines décennies.

Mais Blue Origin n'en démord pas, la Nasa aurait dû désigner plusieurs vainqueurs pour créer de la compétition. « Nous croyons fermement qu'il faut remédier aux problèmes identifiés dans cette acquisition pour rétablir l'impartialité, créer de la compétition et assurer un retour sûr de l'Amérique sur la Lune », a indiqué un porte-parole de la société dans une déclaration transmise à l'AFP.

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, espère toujours faire partie de l'aventure avec son module Blue Moon. Fin juillet, il a même tenté un coup de poker en proposant à la Nasa une remise de 2 milliards de dollars pour voler ce contrat à SpaceX. Peine perdue.

La Nasa a pour ambition, dans le cadre du programme Artemis, de renvoyer des astronautes américains – dont une femme, pour la première fois – sur la Lune en 2024. Depuis la mission Apollo 17, en décembre 1972, l'homme n'a plus foulé le sol lunaire.

