Les inondations en Europe, une conséquence du réchauffement climatique

Les inondations de juillet dernier, qui ont ravagé l'Allemagne et la Belgique, sont une nouvelle preuve du réchauffement climatique. C'est la conclusion d'une étude du WWA, le World Weather Attribution, parue mardi 24 août 2021. Cet organisme regroupe des experts de divers instituts de recherche dans le monde.

Jamais l’Allemagne et la Belgique n’avaient enregistré de telles précipitations. Des pluies diluviennes, qui ont provoqué des inondations effroyables, ravageant tout sur leur passage et provoquant la mort de plus de 200 personnes et des milliards d’euros de dégâts.

Pour les 39 chercheurs du World Weather Attribution, pas de doute : le changement climatique a non seulement accru la probabilité, mais également l’intensité des épisodes climatiques extrêmes.

Selon eux, la probabilité d’inondations dans ces régions est multipliée par neuf à cause du réchauffement climatique dû à l’activité humaine. Il augmenterait également la quantité de pluie sur une journée entre 3 et 19 %.

Ces chiffres sont glaçants, au regard du dernier rapport du Giec, paru début août, qui rendait compte d’un réchauffement climatique plus rapide que prévu. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estime que le phénomène menace l'humanité de désastres « sans précédent ».

Cette étude du WWA est la deuxième à pointer clairement l’impact du réchauffement climatique dans les catastrophes naturelles qui se sont multipliées cet été. Pour mémoire, La première concernait le dôme de chaleur qui a fait suffoquer le Canada et l’ouest américain en juin dernier.

