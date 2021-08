Une combinaison médicament anti-palud et vaccin ferait baisser la mortalité infantile

Photo en date du 19 septembre 2010 montrant de deux enfants, dans le village de Walikale en RDC, atteints du paludisme. AP - Schalk van Zuydam

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Combiner un médicament anti-palud avec le vaccin Mosquirix, pour réduire les cas de paludisme et la mortalité chez les jeunes enfants africains de près de 75%. C'est la conclusion surprenante d'une étude publiée dans la revue scientifique anglaise The New England Journal of Medicine, parue après une expérimentation qui s'est étalée sur trois années.