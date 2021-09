Pollution marine: agir en amont pour réduire les déchets plastiques dans la Méditerranée

La Méditerranée est la mer du globe la plus polluée. L’expédition Tara avait déjà démontré l’omniprésence de déchets plastiques sur ses côtes, mais les scientifiques de l’Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, en partenariat avec des laboratoires à Monaco et en Italie, ont voulu en savoir plus.

Avec notre envoyée spéciale au congrès de l’UICN à Marseille, Agnès Rougier

Pour connaître l’ampleur des dégâts, des scientifiques français, italiens et monégasques ont exploré les grands fonds, descendant en sous-marin jusqu’à 2 200 mètres, pour prélever des sédiments. Le résultat est dramatique.

« C'est la partie de l'océan qui est la plus touchée, souligne François Galgani, de l’Ifremer. On estime qu'il y a à peu près 95% de la pollution plastique qui se situe sur les fond marins. Et en plus en Méditerranée du fait que c'est un bassin fermé, les apports sont beaucoup plus importants qu'ailleurs et ils ont donc le temps de s'accumuler. Le problème qui se pose, c'est qu'en profondeur il y a moins d'oxygène et il n'y a pas de lumière, qui sont en fait les facteurs qui favorisent la dégradation. C'est à dire, ce qui pourrait se dégrader en quelques années ou dizaines d'années en surface, en fait se dégradera probablement en plusieurs centaines d'années sur les fonds. »

Il est impossible de ramasser les déchets plastiques à de telles profondeurs, il faut donc agir en amont pour les empêcher d’arriver jusqu’à la mer. C’est le but de l’application « plastic origins », créée par l’association Surfrider.

« Il s'agit juste de parcourir un fleuve à pied, en kayak et on va répertorier les déchets qu'on va croiser durant notre jeu, explique Sarah Atimi. Cela nous permet de faire une cartographie et d'ensuite d'aller voir les endroits qui sont les plus pollués pour essayer de trouver des solutions et de proposer des solutions aux collectivités pour réduire l'apport de déchets à la source. »

80% des déchets marins sont des déchets plastiques, dont la moitié sont des emballages. Réduire ou supprimer les emballages reste donc le premier moyen de s’en débarrasser.

