La lutte contre le sida, la tuberculose et la paludisme en fort recul à cause du Covid-19

On a enregistré une réduction de 11% du nombre de personnes qui ont pu bénéficier du service de prévention, ce qui malheureusement veut dire que si on accélère pas nos efforts, nos adaptations et nos innovations dans ce secteur, ces reculs en prévention pourraient se traduire par une augmentation de l'incidence dans le futur proche, ce qui veut dire potentiellement une augmentation du nombre de décès liés au VIH/Sida.