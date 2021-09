Congrès mondial de la nature: comment lutter contre l'érosion côtière?

Le littoral dans le Parc naturel régional de Camargue en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Gamma-Rapho via Getty Images - Jean-Pierre BOUCHARD

Au Congrès mondial de la nature (UICN), experts et ONG plaident pour « des solutions fondées sur la nature ». Un exemple : le projet « Adapto » mené par le Conservatoire français du littoral, notamment sur la Côte d’Azur où on a fait sauter des digues dans les Vieux-Salins d’Hyères pour sauver cette dernière zone humide entre la Camargue et l’Italie.