Mieux connaitre les produits issus de la noix de coco: pulpe, eau et huile

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il nous parle de la noix de coco et des produits issus de ce fruit tropical.

Pour démarrer cette chronique, pouvez-vous nous présenter ce qu’est la noix de coco ?

La noix de coco est le fruit du cocotier qui est une variété de palmier. Le cocotier est une plante qui peut mesurer jusqu’à 25 mètres de haut. C’est au sommet du palmier que l’on va retrouver une grande quantité de très grandes feuilles qui ressemblent à des plumes et qui sont appelées des palmes. C’est entre ces grandes palmes que les fruits, les noix de coco, vont apparaitre. La noix de coco est un fruit ovale volumineux qui peut mesurer plus de 25 cm de diamètre et peser jusqu’à 1,5 kg. Le fruit est d’abord lisse et en général d’une couleur verte. Puis en murissant il se transforme progressivement et prend l’apparence familière de la noix de coco avec une coque dure qui est entourée de fibres ligneuses brunes. L’origine du cocotier n’est pas située avec précision. Pour certains, il provient de Malaisie pour d’autres d’Inde, de Chine ou encore de Nouvelle-Zélande. Partant de ces zones, il a gagné l’Afrique de l’Est, puis il a été introduit, par les explorateurs, en Afrique de l’Ouest et aux Caraïbes. Aujourd’hui, il est présent dans toute la zone intertropicale humide. Deux parties de la noix de Coco sont utilisées dans l’alimentation humaine : la pulpe blanchâtre du fruit que l’on appelle aussi l’amande du fruit et la partie liquide appelée l’eau de coco. Deux huiles sont aussi produites à partir de l’amande du fruit : l’huile de coco et l’huile de coprah.

Quelles sont les caractéristiques nutritionnelles de la pulpe de coco ?

La pulpe de la noix de coco qui est appelée aussi l’amande de la noix de coco peut être consommée fraiche ou séchée. L’amande fraiche a un apport calorique assez important qui se situe autour de 360 Kcal pour 100 g. Cet apport calorique assez important est dû à sa teneur élevée en lipides, c’est-à-dire en graisse notamment en graisses saturées. Elle contient peu de glucides, c’est-à-dire de sucres, peu de protéines, mais par contre elle est riche en fibres avec un apport de 9 g pour 100 g. Elle est aussi une source très intéressante de vitamines et de minéraux. Elle apporte de la vitamine B, en particulier les vitamines B3, B5, B6 et B9. Elle apporte aussi des minéraux comme le fer, le phosphore, le magnésium et le potassium. Enfin, elle contient des oligo-éléments comme le manganèse, le cuivre ou encore le sélénium.

L’amande peut aussi être consommée séchée. Comme l’amande fraiche contient 50 % d’eau, l’amande séchée aura une valeur énergétique double qui est due à la plus grande concentration de graisses. Elle aura aussi une concentration plus forte en protéines, fibres, vitamines, minéraux et oligoéléments.

Quelles sont les différences de composition entre la pulpe et l’eau de coco ?

L’eau de coco est le liquide qui est contenu dans les noix de coco. C’est donc un jus de fruit naturel obtenu par extraction une fois que l’on a cassé la noix. Sa composition est très différente de celle de l’amande, car elle ne contient quasiment pas de graisses. Elle contient également peu de glucides, c’est-à-dire de sucre et quasiment pas de protéines. Par contre, elle contient une quantité très intéressante de minéraux, surtout du potassium, et une quantité intéressante d’oligoéléments. L’eau de coco contient aussi des auxines et certaines enzymes bioactives qui lui confèrent des propriétés très intéressantes sur la digestion, mais aussi contre certaines infections bactériennes. Sa composition lui confère aussi des propriétés très intéressantes en cas d’un important besoin de réhydratation par exemple si l’on est malade ou sportif.

Comment produit-on l’huile de coco et quelles sont ces caractéristiques nutritionnelles ?

Deux huiles différentes sont obtenues à partir de la noix de coco. Il y a l’huile de coco vierge, qui est obtenue en pressant à froid la pulpe blanche du fruit, et il y a l’huile de coprah, qui est une huile de coco raffinée obtenue par pressage à chaud de la pulpe blanche séchée. Les deux huiles ont une composition assez proche et sont composées quasiment uniquement d’acides gras saturés. L’huile de coco contient aussi les vitamines E et K qui sont détruites durant le processus de fabrication de l’huile de coprah.

Quels sont vos conseils de consommation pour ces différents produits ?

La pulpe de coco présente des propriétés nutritionnelles très intéressantes. C’est un fruit que l’on peut introduire dans son alimentation pour diversifier les fruits consommés. Cependant, son apport en graisses et en calories fait que le fruit frais doit être consommé avec modération et la forme séchée encore plus, car elle contient le double de calories. Pour l’eau de coco, en suivant la recommandation d’un verre de jus de fruit par jour, un verre d’eau de coco par jour est un bon complément à notre consommation d’eau quotidienne. L’huile de coco et de coprah n’apportent aucune plus-value, exceptées leurs propriétés pour une cuisson à haute température. Je recommande d’utiliser l’huile de coco uniquement pour des cuissons à la poêle. Pour les autres utilisations, il faut privilégier l’utilisation d’huile d’olive, de noix ou de colza.

