Espace: retour sur Terre réussi pour les quatre premiers touristes de SpaceX

Après trois jours dans l’espace, la capsule Dragon de la société SpaceX et les quatre touristes spatiaux à son bord sont revenus sur Terre dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 septembre. La toute première mission de l’histoire sans astronaute s’est passée sans encombres.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Les poings levés, les pouces en l’air, les quatre touristes spatiaux sont sortis de la navette qui les a ramenés sur Terre. Jared Isaacman, 38 ans, Sian Proctor, 51 ans, Chris Sembroski, 42 ans, et Hayley Arceneaux, 29 ans (plus jeune Américaine à s'être rendue dans l'espace), ont amerri dans l’océan Atlantique au large de la Floride à 23h06 (heure GMT/Temps universel), concluant ainsi une mission historique. « Un sacré voyage, et ça ne fait que commencer », a déclaré le milliardaire et commandant de bord Jared Isaacman, le pilote aguerri qui a financé la mission.

Les quatre touristes ont pu passer trois jours en orbite, filant à environ 28 000 km/h et faisant ainsi 45 fois le tour de la Terre. La mission privée, effectuée à bord d’une fusée SpaceX, la compagnie spatiale d’Elon Musk, avait pour objectif de lancer officiellement le tourisme spatial. Il s'agissait de montrer que des gens peuvent aussi voyager dans l’espace sans avoir reçu la même formation que les astronautes professionnels.

Les passagers ont été entraînés durant six mois au lieu de plusieurs années normalement. La mission, baptisée Inspiration4, doit également permettre d’étudier les effets de l’espace sur des débutants. SpaceX prépare d’autres vols de ce genre dans les mois qui viennent. Le prochain est prévu le 22 janvier 2022 et devrait transporter trois hommes d’affaires.

