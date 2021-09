Attention aux fausses informations sur l'alimentation !

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il alerte sur l'existence de fausses informations dans le domaine de l'alimentation.

Pourquoi faut-il être vigilant sur les informations que l’on peut lire sur l’alimentation et son impact sur notre santé ?

En matière d'alimentation, il est vraiment très important de savoir ou s’informer et comment s’informer car les sites internet et les médias sociaux proposent autant d’informations correctes que de désinformations. Ces mauvaises informations, souvent relayées massivement, peuvent avoir des conséquences négatives pour notre santé. Il est important de rappeler qu’il n’existe aucun aliment miracle qui soigne à lui tout seul une maladie. Si de tels aliments existaient, il y a bien longtemps que ces maladies ne poseraient plus de problèmes. C'est pareil pour les régimes alimentaires. S’il existait un régime alimentaire miracle les chiffres du surpoids et de l’obésité ne doublerait pas tous les 10 ans dans le monde. Dans cette chronique, je vais essayer de donner quelques conseils pratiques pour arriver à cerner les mauvaises informations que l’on peut trouver sur les recommandations alimentaires, les aliments nettoyant le corps ou qui soignent et enfin les régimes miracles.

Est-ce qu’il y a vraiment des aliments qui nettoient le corps ou des aliments qui guérissent des maladies ?

Malheureusement non. Sur internet, on retrouve une multitude de conseils de consommation de certains aliments pour nettoyer l’intestin, le foie, les reins ou encore plus largement de purifier l’organisme dans son ensemble. C’est ce que l’on appelle les aliments ou les régimes “detox” ou « detoxifiants » comme le régime raisin qui propose de consommer uniquement du raisin pendant 3 à 5 jours et qui permettrait de nettoyer entièrement notre organisme.

Cette notion est née de la croyance que pour être en bonne santé notre corps doit se débarrasser des toxines qu’il produit et qu’il a besoin d’aide pour réaliser ce nettoyage. Malheureusement, on sait qu’aucun aliment seul n’a le pouvoir de nettoyer notre corps des toxines et qu’il n’y a aucune preuve scientifique du fonctionnement et du bénéfice de cette « detox » pour la santé. On retrouve le même phénomène pour les aliments médicaments souvent appelés des « alicaments ». Une grande quantité de sites internet et de pages sur les médias sociaux proposent par exemple de consommer du Gombo pour soigner et même guérir le diabète, ou encore du fenouil pour se protéger du cancer. Là encore, c’est faux ! Le gombo à lui seul ne guérit pas le diabète. Le fenouil à lui seul ne prévient pas le cancer. Il peut y avoir dans ces aliments des molécules intéressantes mais qui vont avoir un intérêt s’ils font partie d’une alimentation diversifiée qui apporte tous les autres éléments nécessaires pour être en bonne santé.

Est-ce qu’il existe des régimes qui permettent une perte de poids miracle ?

Ma réponse sera encore non. Sur les régimes alimentaires, trier l’information est encore plus compliqué car il existe des milliers de sites et de pages sur les médias sociaux qui proposent des régimes miracles. En faisant une recherche rapide pour cette chronique, j’ai retrouvé les classiques. Le régime ananas ou ananas-pamplemousse qui propose de manger uniquement ces deux fruits car ils auraient la propriété de brûler les graisses. On retrouve aussi le régime citron présenté comme un accélérateur de la minceur et, depuis quelques années, le régime œuf de caille fait une percée assez forte sur les médias sociaux. Tous ces régimes dits miracles reposent sur deux principes : soit manger un aliment unique (ananas, pamplemousse, œuf de caille) soit manger ce que l’on veut et ajouter un produit miracle comme le citron. Les premiers régimes entraînent une alimentation restrictive non diversifiée qui peut produire des pertes de poids à court terme, mais avec des reprises de poids plus importantes à long terme et avec des risques de carences. Pour les seconds, c’est aussi une fausse promesse car si on mange de manière déséquilibrée ce n’est pas en ajoutant du citron ou un autre aliment que l’on rattrapera l’impact sur notre santé.

Quelles sont les conseils que vous pouvez donner pour arriver à trouver les bonnes informations ?

Il faut connaître les recommandations nutritionnelles :

Manger diversifié en réduisant la consommation de graisses, de sel et de sucres,

Augmenter fortement la consommation de fruits et de légumes,

Réduire la consommation d’aliments ultra transformés

Boire principalement de l’eau pour éviter au maximum les boissons sucrées.

Ensuite, il faut absolument éviter de s’informer sur des sites et des pages personnelles qui partagent des croyances et pas de la science. Il faut éviter aussi de s’informer sur des sites et des pages qui propagent une information commerciale qui va contre les recommandations nutritionnelles internationales. Pour éviter tout ceci, il suffit de s’informer sur des sites ou des pages écrits par des professionnels de santé qui font valider leur contenu tel que le site Doctissimo. Pour vous aider, vous retrouverez sur la page dédiée à cette chronique un lien avec une sélection de sites.

