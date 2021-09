Cellulite : comment l'expliquer et comment s'en débarrasser ?

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous parle de la cellulite.

Publicité Lire la suite

Fines, rondes, grandes, petites, sportives ou non... Beaucoup de femmes - et même certains hommes - la connaissent. Mais alors, qu'est-ce que la cellulite ?

La cellulite est liée à une accumulation locale de graisses et à une modification du tissu adipeux dans certaines zones du corps. La cellulite est un phénomène complexe qui résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, aux premiers rangs desquelles se trouvent les variations hormonales féminines. Ce phénomène touche en effet essentiellement les femmes, avec ou sans surcharge pondérale, et se manifeste sur des régions du corps précises : arrière des cuisses, fesses, ventre, haut des bras.

Au sein de l’hypoderme, les cellules adipeuses, ou adipocytes, sont logées dans de petits compartiments. Si le nombre et le volume des adipocytes augmentent, ces petits compartiments gonflent. Ils prennent alors une forme bombée qui se répercute sur le derme et l’épiderme. La surface de la peau devient bosselée, d’où les expressions « peau d’orange » ou « capitons » (la peau prend l’aspect d’un tissus capitonné) fréquemment utilisées.

La cellulite est aggravée par les troubles de la circulation sanguine et lymphatique.

Si la cellulite est sans conséquence pour la santé, elle peut-être à l’origine d’une gêne, de douleurs locales et de complexes.

La cellulite traduit un dysfonctionnement du tissu adipeux de l’hypoderme, c'est-à-dire des cellules graisseuses.

Celui-ci survient suite à la succession et à la combinaison de plusieurs facteurs :

une hypertrophie et une accumulation des cellules graisseuses (adipocytes) de l’hypoderme ;

un mauvais drainage de la zone, les vaisseaux sanguins et lymphatiques traversant l’hypoderme étant comprimés par les cellules graisseuses gonflées ou en surnombre ;

un phénomène de rétention d’eau, associé à des troubles de la circulation sanguine et lymphatique.

La région concernée s’engorge. Des amas graisseux se forment dans l’hypoderme et donnent un aspect irrégulier à la surface de la peau.

Est-ce que faire du sport permet d’éliminer la cellulite ?

Pour lutter contre la cellulite, il est essentiel de faire du sport. En ayant une activité physique, vous stimulez votre circulation sanguine et vous brûlez des graisses. Vous dépensez ainsi l’excès de calories provoqué par votre alimentation. Cela permet de prévenir l’apparition de nouvelles cellules graisseuses. Malgré tout, faire uniquement du sport ne suffira pas à éradiquer la cellulite qui est déjà installée. Pour en venir à bout, il faudra combiner vos activités physiques avec une alimentation équilibrée et des soins adaptés.

Limitez votre consommation de sel, de sucres et de graisses saturées. Votre organisme a tendance à les stocker. Pour éviter la peau d’orange, il faut manger de manière équilibrée. Fruits, légumes, protéines maigres et féculents complets sont vos alliés dans cette lutte de tous les instants.

Pensez également à boire suffisamment d’eau pour vous hydrater.

Ne misez pas tout sur le sport. Aucun miracle ne se produira si votre alimentation n'est pas équilibrée.

Quels types de sport faut-il pratiquer ?

La natation

Toute activité physique qui mobilise les jambes est efficace contre la cellulite, mais quand on nage le bénéfice est multiplié grâce à la pression de l’eau. Celle-ci mobilise les muscles, draine les tissus et réduit la rétention d’eau responsable de cet aspect peau d’orange.

Pour bénéficier des effets anti-capitons de la natation, nagez deux fois par semaine pendant au moins 45 minutes. Si vous souhaitez profiter pleinement de cette séance, emportez avec vous des palmes. Grâce à une plus grande résistance à l’eau - donc une difficulté supplémentaire - les muscles des jambes seront davantage sollicités.

Si vous êtes allergique au chlore, rassurez-vous. On peut agir contre les capitons autrement qu'en nageant le crawl.

Pour déloger au mieux la cellulite, l’idéal est de commencer votre séance de sport par de la musculation et de poursuivre par 20 à 30 minutes de cardio (course à pied, ou vélo feront parfaitement l’affaire).

La marche rapide ou la course

Si vous ne nagez pas, misez sur les sports qui activent les membres inférieurs comme la marche rapide ou running. On peut marcher vite ou courir en pente pour activer les muscles de la chaîne postérieure, soit les lombaires, les fessiers, les ischio-jambiers et les mollets,

Le vélo

Pédaler, dans l’eau, en extérieur ou en salle, est également efficace pour déloger la cellulite. À vélo, comme en courant ou en marchant, on va contracter le muscle du mollet qui va agir comme une pompe pour améliorer le retour veineux. À vélo, on mobilise également les muscles des cuisses et les fessiers, les parties les plus concernées par les capitons.

Le travail en fractionné, c'est-à-dire l'alternance des efforts très intenses puis de récupération, aide à brûler la graisse.

Le renforcement musculaire

Tous les sports cardio vont être efficaces pour perdre du gras, mais il faut y ajouter une séance de renforcement musculaire pour lisser la peau d’orange et tonifier la silhouette. Le renforcement musculaire va dessiner la silhouette

On peut finir sa douche avec un jet d'eau froide juste après sa séance pour relancer la circulation et donc permettre au sang d'affluer dans les régions où la cellulite s’installe.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne