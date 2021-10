Journal de bord de Thomas Pesquet: dans le «cockpit» de la Station spatiale internationale

Thomas Pesquet a rejoint la Station spatiale internationale le 24 avril dernier. Il y a débuté son deuxième séjour de six mois dans l’espace : la mission Alpha. Quel est son quotidien à bord de l’ISS ? Qu'y font les astronautes ? Tous les mois, celui de l’Agence spatiale européenne (ESA) va partager avec nous son quotidien dans un journal de bord vidéo. « Journal de bord de Thomas Pesquet », présenté par Simon Rozé (RFI) et Benoît Perrochais (France 24).

Habitée en permanence depuis 21 ans, la Station spatiale internationale voit depuis les astronautes se relayer à bord. Des équipages qu’il faut nourrir, et qui doivent également recevoir les nouvelles expériences scientifiques. Pour cela, plusieurs vaisseaux cargos sont lancés en direction de l’ISS et doivent s’y attacher. Pour ce faire, les astronautes à bord disposent d’un engin bien particulier : le Canadarm, le bras robotique. Il peut attraper les vaisseaux qui volent en formation avec l’ISS et les y amarrer. Thomas Pesquet nous présente son poste de contrôle.

