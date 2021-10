Blue Origin s'apprête à envoyer le capitaine Kirk de Star Strek dans l'espace

Getty Images via AFP - BENNETT RAGLIN

A 90 ans, William Shatner, ici à New York le 7 octobre 2021, va devenir le plus vieil homme à aller dans l'espace.

Décollage dans quelques heures pour le deuxième vol dans l'espace de l'entreprise Blue Origin. Après un premier voyage touristique en juillet, la compagnie de Jeff Bezos est sur le point d'envoyer quatre nouvelles personnes. À 13h30 en temps universel, la fusée New Shepard partira du Texas avec à son bord quatre passagers dont William Shatner, le capitaine Kirk de la célèbre série Star Strek.

Plus qu'un voyage dans l'espace pour William Shatner, c'est un passage de la science-fiction à la réalité. Le capitaine Kirk dans Star Trek va vraiment quitter la Terre, mais pas pour une mission de cinq ans comme dans la série, car le voyage ne va durer que 10 minutes. Avec les trois autres passagers, dont fera partie la vice-présidente de Blue Origin, il sera propulsé à 100 km de la Terre, sur la ligne de Karmane, la frontière de l'espace.

William Shatner et les autres vont devoir rester concentrés pour profiter du spectacle sans rien rater. Ils ne seront en apesanteur dans la cabine que pendant quatre petites minutes.

L'homme le plus âgé à voyager dans l'espace

Mais peu importe, l'acteur canadien est impatient. Pour lui cette expédition est « un miracle ». Et on le comprend, car à 90 ans, William Shatner va devenir l'homme le plus âgé à voyager dans l'espace.

Pour Blue Origin, envoyer l'acteur dans les étoiles est surtout un coup de communication avant ses prochaines missions. Les premiers décollages pour le grand public sont prévus en 2022.

