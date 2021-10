France: Wandercraft, la start-up qui ambitionne d’étendre l’exosquelette

Emmanuel Macron a annoncé un plan pour promouvoir l'industrie et les entreprises françaises d'ici 2030. Parmi elles, celles de la « deep tech ». Ces start-up proposent des solutions de rupture face au défi du XXIe siècle, comme l'entreprise Wandercraft qui commercialise un exosquelette. Cette innovation est un espoir pour les patients qui ne peuvent plus marcher. Reportage dans les locaux de l'entreprise, en plein cœur de Paris.

Ça relève presque d'un miracle. Kévin Piet, paraplégique depuis dix ans, se lève et marche. Mais ce miracle est technologique. S’il tient debout, c'est grâce à un exosquelette. Ce système externe au corps, soit biomécanique soit motorisé, apporte une assistance physique à son utilisateur. Il peut être employé par une personne souffrant d'un problème de mobilité, comme Kévin Piet ou par un salarié soumis à une importante charge physique, par exemple.

La machine toute noire, et Kévin Piet font corps. Son torse, ses jambes et ses pieds sont tenus par des sangles. Et c'est un algorithme qui, selon sa morphologie, lui permet d'avancer. Il travaille pour Wandercraft et teste l'appareil régulièrement.

« Je n’ai que des bénéfices sur le tonus musculaire de mon tronc, explique-t-il. J’étais plus à l’aise en fauteuil roulant, plus droit, moins voûté… Et en fait, on s’est rendu compte, à force d’être debout, que mes muscles étaient étirés et du coup j’ai réduit mon traitement. »

Un outil pour le moment peu répandu

Pour le moment, l'exosquelette n'est utilisé qu'à l'hôpital. Le CHU Henri Mondor de Créteil en possède un. « Cela permet surtout à des patients qui sont alités très longtemps, dès leur arrivée dans le service, de pouvoir être rapidement verticalisés, et surtout d’être entraînés à marcher », raconte Caroline Colas, médecin dans le service de rééducation.

Mathieu Vasselin est président de l'entreprise. L'idée de cet outil est venue d'une injustice : « Ce n’est pas normal qu’au XXIe siècle, à l’heure où l’on envoie les fusées dans l’espace, on ne soit pas capable de redonner des solutions pour se remettre debout à des gens qui en ont envie ».

Pour l'instant, l'entreprise produit dix modèles par an. Avec l'objectif d'en sortir quatre fois plus dans quelques années.

