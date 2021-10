Faire du sport à jeun : quels sont les risques et les avantages ?

Chaque semaine, le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Cette semaine, il nous parle de risques et avantages de pratiquer une activité physique à jeun.

Publicité Lire la suite

Faire du sport à jeun est-il bon ou mauvais pour l'organisme ? Quels sont les avantages et inconvénients de cette pratique ?

Une activité physique à jeun présente des avantages, mais également des risques.

Les avantages :

Le sport à jeun favorise l'utilisation du gras. L'organisme cherche directement dans le gras qui est stocké pour avoir assez d'énergie afin d'alimenter le métabolisme durant la pratique sportive.

Attention, la dépense calorique n'est pas plus importante, il est uniquement question d'un fonctionnement différent du corps. L’organisme va privilégier la production d’énergie à partir du gras, alors qu’habituellement il le fait à partir du sucre (des glucides)

C'est également un recours qui peut servir pour éviter de se sentir ballonné lors de l'effort. A jeun, vous n'avez pas de problèmes de digestion.

Vous permettez aussi l'optimisation de l'utilisation de (cette voie énergétique) l'énergie par votre corps, ce qui peut être intéressant dans la préparation d'un effort long et intense. Le ventre vide, vous vous retrouvez rapidement à affronter une situation que vous pouvez connaître tard dans un marathon par exemple.

Quels sont les risques associés au sport à jeun ?

Il y a un risque d’hypoglycémie. Ce risque est accru si vous n'êtes pas habitué aux efforts longs ou qui demandent beaucoup d'énergie. Une carence en énergie peut provoquer un épuisement prématuré et donc un niveau de performance moindre.

Une séance de sport à jeun peut aider à perdre du gras car cela permet de brûler certaines graisses, mais entraîne également une consommation des fibres musculaires, ce qui n’est pas souhaitable pour la santé et la performance à moyen et long terme.

Il y a aussi un risque de déshydratation si vous n'avez pas bu correctement ou suffisamment. Ce qui peut entraîner un risque de malaise.

Enfin et selon certaines études, une activité physique sans avoir mangé provoque une faim plus importante tout le reste de la journée, ce qui remet en cause l'efficacité de la perte de poids d'un sport pratiqué dans ces conditions.

Quelques précautions avant de se lancer ?

D’abord, ne pas hésiter à demander à son médecin s’il n’y a pas de contre-indication à faire du sport à jeun. Certaines maladies comme le diabète peuvent le contre-indiquer.

Amenez un fruit ou une barre énergétique avec vous. Ce petit ravitaillement sera utile en cas de coup de fatigue. Ne vous surestimez pas car cette pratique présente des risques.

Commencez progressivement. Débutez par une activité douce mais pour autant efficace comme du yoga, une marche de 30 min à 1h, une séance de Pilates. Ensuite, si tout va bien et lorsque vous serez habitué•e, vous pourrez intensifier votre séance et augmenter votre durée d'entraînement.

Ne faîtes donc pas une séance trop longue ni trop intense. Lors d'un entraînement de course à jeun, faîtes du fond et non du fractionné ou de la recherche de performance.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne