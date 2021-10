Mariana Mazzucato, économiste: sur le climat et la santé, le besoin «d’une nouvelle approche volontariste»

Comment repenser le capitalisme en tirant les leçons de la pandémie et des crises qu’elle a engendrées ? C’est la réflexion que mène l’économiste italo-américaine Mariana Mazzucato. Dans un entretien accordé à RFI, la présidente du Conseil sur l'économie de la santé pour tous de l’OMS prône une nouvelle approche de l’action gouvernementale et des relations public-privé, alors que s'ouvre ce dimanche, à Berlin, le Sommet mondial de la santé.

RFI : Dans votre dernier livre Mission Economy, a moonshot guide to changing capitalism, vous insistez sur la façon dont les gouvernements doivent repenser leur rôle dans les économies de marché. Pourquoi ?

Mariana Mazzucato : Je pense que cette approche est pertinente dans la situation que nous vivons actuellement avec le Covid-19. Mais elle l’est aussi d’une façon plus générale pour des enjeux économiques et sociétaux, tels que le changement climatique ou la fracture numérique. En fait, nous avons d’un côté les gouvernements, et de l’autre les entreprises qui ont chacun un problème de fonctionnement. Dans le cas des gouvernements, qui est le sujet qui m’intéresse, ils interviennent uniquement quand l’économie de marché a échoué, donc ils attendent qu’il y ait un raté pour venir régler le problème ou alors ils attendent qu’il y ait ne serait-ce qu’une inquiétude autour d’un échec éventuel.

Donc si vous voulez intervenir sur la question du changement climatique ou sur un accès à la santé pour tous, sur la question de l’accessibilité des vaccins, vous avez besoin d’une nouvelle approche volontariste, proactive. Il s’agit de façonner et de créer ces économies de marchés, en collaboration avec les entreprises. Pas uniquement de réparer parce que si vous êtes toujours dans l’idée de réparer, vous aurez toujours un train de retard.

Dans le cas des vaccins contre le Covid, non seulement nous avons besoin d’investissements publics, mais il faut aussi réglementer l’innovation et la production, pour être sûr que cela bénéficiera au plus grand nombre. Donc la question des brevets est vraiment cruciale. Et si les gouvernements n’ont pas une part active dans la production de ses brevets, nous aurons un système où l’innovation profite de cet argent public sans contrepartie et où les comportements vont être axés sur la recherche du profit et de la rentabilité chez les grands groupes tels que Pfizer.

Est-ce que vous pensez que les gouvernements ne prennent pas assez de risques en matière économique ?

En fait, il y a différents types de problèmes, car même aux États-Unis, où le gouvernement prend des risques tout le temps et investit 40 milliards de dollars chaque année dans le secteur de l’innovation de la santé, il n’y a pas de réglementation véritable pour s’assurer que cela bénéficiera à ce que j’appelle le « bien commun ». Si vous mettez de l’argent dans le système, que ce soit dans un plan de sauvetage pour les entreprises ou dans la rénovation d’un système de santé ou dans le cadre de l’action climatique, si vous n’y prenez pas une part active, vous ne rendrez pas l’économie plus durable et plus inclusive, et il n’y aura pas d’impact positif pour les personnes qui ont pris part à ce processus.

Ainsi, les problèmes qui touchent le social en général ne sont pas traités comme des urgences. Nos politiques publiques ne sont pas réfléchies et on ne réfléchit pas à leur interaction avec le secteur privé. Tout cela manque de complémentarité et d’efficacité. Et cela n’a rien à voir avec le fait d’être un grand ou un petit pays.

Dans mon dernier livre Mission Economy, j’ai étudié le programme spatial vers la lune dans les années 60 aux États-Unis. Celui-ci a bénéficié à la fois d’argent public et privé. Et la Nasa a posé ses conditions dès le départ. Elle savait comment elle allait rédiger ses contrats avec le secteur privé, il y avait même une clause qui spécifiait : pas de profits excessifs ! Alors, bien sûr, vous pouvez faire du profit car on ne va pas sur la Lune par philanthropie mais vous devez partager à la fois la prise de risques et les succès, et vous ne devez pas en faire un jeu de poker géant, ce qui est arrivé je pense à la plupart de nos industries et de nos secteurs d’activité.

Certains gouvernements - y compris le gouvernement français - ont beaucoup dépensé pour aider le secteur privé à traverser cette pandémie, alors que d’un autre côté les secteurs de la santé dans ces pays sont toujours en souffrance. Est-ce que cela a à voir avec la valeur que nous donnons aux soins en général et à l’investissement que nous voulons bien y mettre ?

Oui, cette pandémie s’est avérée bien pire que ce qu’elle aurait dû être, car de manière globale nous n’avons pas assez renforcé nos systèmes de santé. Ils sont bien trop souvent associés à la notion de « coût » plutôt qu’à celle d’un investissement qui pourrait rendre notre économie et notre société plus forte. Cela a deux conséquences : nous devons bien sûr apprendre de cette pandémie et investir plus massivement dans nos systèmes de santé. Si le Covid-19 était apparu en Afrique et non pas en Chine, cela aurait été bien pire, car les pays africains ont souvent un système de santé bien trop faible… C’est aussi le cas dans d’autres pays en développement.

L’autre leçon de la pandémie, c’est que ces plans de sauvetage en direction du secteur privé devraient être assortis de conditions pour les entreprises. Je pense que le ministre français des Finances [Bruno Le Maire] devrait être applaudi pour avoir imposé des contreparties à des groupes tels que Renault ou Air France, qui ont dû s’engager à réduire leurs empreintes carbone en échange de ces aides. Alors que dans d’autres parties du monde, les pouvoirs publics ont distribué ces aides sans conditions. Du coup, l’argent a coulé à flot du public au privé encourageant le profit, sans que cet argent ne soit redirigé dans des investissements qui rendent notre économie meilleure.

Nous devons apprendre à spécifier dans les contrats avec les entreprises certaines conditions comme celle de bâtir ensemble une économie plus inclusive, plus durable, certes portée par l’investissement et l’innovation mais dans le sens d’une économie plus verte et résiliente.

Plus d’une centaine de pays se sont mis d’accord récemment pour imposer une taxe minimale de 15% sur les sociétés qui font beaucoup de bénéfices. Est-ce que cela va dans le bon sens, selon vous ?

Oui c’est vraiment le minimum que l’on puisse faire ! C’est même fou qu’on doive en faire un sujet de discussions. D’ailleurs, une taxation à seulement 15%, cela reste très bas… Lors de la mission vers la Lune, le taux d’imposition sous Eisenhower, qui était un président républicain, pouvait aller jusqu’à plus de 90% ! Il y a un mythe selon lequel trop d’impôts sur les sociétés va empêcher l’investissement et l’innovation, ce qui est totalement faux. Ce qui compte, c’est quel système d’innovation et quel mécanisme de gouvernance prévaut dans les structures qui innovent, mais aussi au niveau des finances publiques. Donc oui, cette taxe mondiale va dans la bonne direction, mais elle peut être contournée : la plupart des revenus de ces entreprises sont récoltés à travers les stock-options, donc le principal changement dont nous avons besoin, c’est de pouvoir taxer les revenus du capital et les dividendes. Cela aurait un énorme impact et permettrait aux gouvernements de récolter ce qui leur est dû !

Il faut bien comprendre que tout ce qu’il y a dans nos smartphones a été financé par de l’argent public ! Internet, le GPS, Siri, les écrans tactiles… Alors bien sûr, c’est important que des entreprises comme Apple - qui a le sens du design et les compétences - puissent utiliser ces technologies et produire des objets tels que l’Iphone ou l’Ipad. Mais continuer à faire croire que l’État n’a joué aucune rôle dans la création de ces produits, c’est permettre à ces entreprises de continuer à plaider pour payer moins d’impôts. Dès le moment où vous admettez que ces entreprises bénéficient d’une somme colossale venant de l’argent public et de l’État, la taxation des sociétés devient imparable.

Revenons pour finir sur la question du climat. La transition écologique que nous vivons actuellement est en train de changer entièrement nos économies. Pensez-vous que les gouvernements doivent là aussi changer leur rapport au marché et aux entreprises pour que cette transition se passe au mieux ?

Les questions climatiques sont un sujet de préoccupation depuis les années 70, mais il y a peu de changement. Nous parlons beaucoup mais nous agissons peu. Ce dont nous avons besoin, à la fois du côté de l’offre et de la demande, ce sont des politiques beaucoup plus alignées. Par exemple dans la politique d’achat des gouvernements. Que ce soit pour les repas dans les écoles, la construction d’un pont ou pour des lits dans les hôpitaux, le choix doit être conditionné par l’impact écologique de l’offre de chaque prestataire. Les marchés publics sont une très grosse part du budget de chaque État, donc si l’on veut tirer le meilleur de chaque penny, euro ou dollar que l’on investit, c’est encore mieux ! Et cela vaut pour toutes les dépenses de la nation. Pas seulement pour le ministère de l’Environnement mais aussi dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la défense. Si l’on veut bien les voir sous un spectre plus écologique, cela provoquerait une grande transformation.

Et c’est la même chose pour les entreprises, où il est question de développement durable mais cela reste souvent en périphérie, dans la façon dont elles créent de la valeur. Et cela n’a pas d’impact sur la façon de produire, de distribuer et même de consommer parce qu’on ne met pas cette question au centre du mécanisme de création de valeur. Donc je pense que la question centrale de la COP26 mais aussi du G20, c’est que si nous voulons aller vite, et le dernier rapport du Giec [le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ndlr] nous dit que nous n’avons plus que sept à huit ans pour agir, nous devons mettre cette question au centre de la façon dont nous produisons de la croissance économique. Ce n’est pas une question de décroissance, c’est une question de transformation complète de l’économie. Comment nous structurons nos systèmes de production, que ce soit au niveau gouvernemental mais aussi bien sûr au niveau de nos entreprises.

