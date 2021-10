Mil, sorgho, fonio : un intérêt nutritionnel prouvé !

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Cette semaine, il nous parle de l'intérêt, d'un point de vue nutritionnel, du mil, du sorgho et du fonio.

Au mois de juillet dernier, de nouveaux résultats scientifiques sont venus renforcer les preuves scientifiques de l’intérêt des millets traditionnels dans notre alimentation. Pouvez-vous nous présenter cette famille de céréales ?

Les millets sont des espèces de plantes graminées de la famille des Poacées. Cette famille comprend aujourd’hui 13 variétés de céréales recensées à travers le monde. Ce sont des céréales vivrières dont les petits grains sont utilisés dans l’alimentation depuis plus de 10 000 ans. Les plus connus et les plus consommés sont le mil, le sorgho mais aussi le millet perle, le millet des oiseaux et le Fonio. Les différentes variétés de mil et le sorgho sont consommés depuis l’antiquité en Asie (notamment en Chine, en Corée et au Japon) mais aussi en Afrique. Quant au fonio, il représente une variété un peu plus rare qui est principalement cultivée dans 4 pays d'Afrique de l’Ouest : le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Il représente aussi une variété avec une forme un peu différente. En effet, c’est une plante herbacée qui mesure en moyenne 80 cm et qui à la particularité d’avoir un grain minuscule qui mesure à peine 1,5 mm. Il faut donc presque 2 000 graines pour obtenir un simple gramme de fonio.

Comment a été réalisée cette étude et quels sont ces principaux résultats ?

Ce travail n’est pas une étude classique mais ce que l’on appelle une méta-analyse ; c’est-à-dire l’analyse de résultats d’un grand nombre d’études scientifiques qui répondent à des critères bien précis en termes de méthodologie et de publication. Cette méta-analyse a été réalisée par des chercheurs issus de 7 organisations de recherche basées dans 4 pays de différents continents. Ces chercheurs ont ainsi compilé les publications de 181 travaux de recherche étudiant la consommation de 11 types de millet chez 1000 personnes diabétiques et non diabétiques dans 11 pays. Ce travail représente, aujourd’hui, la plus grande revue systématique des études internationales sur le sujet. La conclusion de cette analyse est que la consommation des différents types de millets est associée d’une part à une réduction du risque de développer un diabète de type 2 mais aussi à une meilleure gestion du diabète de type 2 pour les personnes déjà atteintes par la maladie. En plus, de l’amélioration des constantes biologiques, ces études démontrent aussi que l’index glycémique, c’est-à-dire l’élévation du taux de sucre dans le sang suite à l’ingestion d’un aliment, de cette famille de céréales est significativement plus faible que celle du riz, du blé ou encore du maïs.

Est-ce qu’il y a d’autres avantages ou risques liés à la consommation de ces céréales ?

Comme toutes les céréales, elles sont composées majoritairement de glucides complexes, c’est-à-dire d'amidon. Elles présentent donc un intérêt pour apporter l’énergie nécessaire au fonctionnement quotidien de notre corps. Cette famille de céréales présente en plus une teneur intéressante en protéines qui sont composées par des acides aminés assez diversifiés qui viennent compléter les protéines apportées par les légumineuses, les noix et les graines. Il est aussi important de noter que les mils, le sorgho ou le fonio ne contiennent pas de gluten et sont donc indiqués pour les personnes intolérantes au gluten et donc atteintes de la maladie cœliaque. Il faut cependant faire attention à un point particulier avec le fonio. En effet, en Afrique de l’Ouest, il est souvent dit que le fonio est un aliment médicament contre le diabète qui peut même guérir le diabète. Mais, il faut être très clair, le diabète ne se guérit pas et même si le fonio est un aliment intéressant ce n’est en rien un médicament contre le diabète.

En tenant compte de toutes ces connaissances, quelles sont vos recommandations ?

Le mil et le Sorgho, mais aussi en plus petite proportion le fonio, était consommé comme base céréalière dans de nombreuses régions du monde jusqu’au milieu du 20ᵉ siècle. Les projets d’extension de la culture du riz, du blé et du maïs ont fait fortement reculer la consommation des mils, du sorgho et du fonio. Or, on sait qu’il ne faut pas avoir une consommation monotone d’une ou de deux céréales mais qu'il est important de diversifier. Je conseille donc de consommer plus de mil, de sorgho et de fonio afin de renforcer la diversification des céréales consommées tout en augmentant la consommation de céréales qui ont un impact positif sur la santé. Mais attention, il faut bien rappeler que la consommation de mil et de sorgho ou de fonio, comme des autres céréales, ne doit pas dépasser 50% de l’apport calorique journalier soit environ 300 g par jour. Il faut aussi bien rappeler que la composition de la sauce qui accompagne les céréales est très importante pour garder un bénéfice santé. Ces sauces doivent contenir beaucoup de légumes, peu de sucre, peu de sel et de graisses. Enfin, le renforcement de la consommation de céréales traditionnelles locales, qui sont mieux adaptées aux climats des pays dans lesquels elles sont produites, aura un impact positif sur l’environnement et nécessitera souvent moins d’intrants chimiques permettant de réduire la contamination des céréales mises sur le marché pour les consommateurs.

