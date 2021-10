Pour prendre en charge les AVC, le Gabon se dote d'une première unité neuro-vasculaire

Au Gabon, où les AVC sont en augmentation, les autorités viennent de mettre en place une unité neuro-vasculaire au CHU de Libreville capable de pratiquer une thrombolyse, un traitement rapide qui permet de soigner en un temps record une victime d’AVC et qui peut lui épargner toute paralysie. La thrombolyse, pratiquée en France depuis 10 ans seulement, devient désormais effective au Gabon à la grande satisfaction des médecins.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Le Dr Pupchen Gningone ne s’éloigne pas des 3 patients admis dans l’unité de soins dédiée aux victimes d’un AVC où tout est encore dans un état neuf. La jeune neurologue formée au Bénin et en France est heureuse de savoir que son pays peut désormais pratiquer une thrombolyse : « La thrombolyse, c'est un traitement qui permet de déboucher les artères obstruées par des caillots, lorsqu’il s’agit d’un AVC ischémique. J’ai assisté à la première thrombolyse, lors de mon stage en France, et c’était assez innovant de voir les patients, comme ça, récupérer de leurs déficits. Et aujourd’hui, je suis contente de pouvoir offrir ce traitement-là à mes compatriotes ».

Un traitement d'urgence

L’unité fonctionnait de manière expérimentale depuis deux semaines. Aucun des 8 patients reçus n’a bénéficié de la thrombolyse. Tous sont arrivés trop tard : « Pour bénéficier du traitement thrombolytique, il faut être dans les délais de 4h30. Dès qu’on a des signes d’alerte d’un AVC, c’est-à-dire une déviation de la bouche, une faiblesse du bras ou de la jambe du même côté, une impossibilité ou un trouble de la parole, il faut consulter tout de suite. Si les patients consultent vite, ça évite le handicap, c’est un patient qui ne pourra plus être évacué, c’est donc le pays qui gagne… »

Le Dr Gningone recommande aux parents de ne pas perdre une seule minute. Selon les données officielles, la prévalence des AVC au Gabon est de 42%, 21% de jeunes risquent d’être victimes d’un AVC. L’unité mise en place permettra de réduire les évacuations sanitaires vers l’étranger. Au Gabon, 90% des victimes des AVC deviennent handicapés à vie. La nouvelle unité vise à améliorer ces données.

►À écouter aussi : Priorité Santé - Vaincre l’AVC: le reconnaître, en guérir et le prévenir

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne